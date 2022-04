Memphis revient de l’enfer pour reprendre l’avantage dans la série !

Quand les Grizzlies passent par un trou de souris sur le parquet des loups ! Incroyablement retournement de situation à Minneapolis cette nuit, où les Wolves ont complètement craqué sur la fin alors qu’ils semblaient tenir leur deuxième victoire dans la série. À l’arrivée, c’est Memphis qui est reparti avec la victoire à l’issue d’un quatrième quart-temps aux airs d’apocalypse pour Minnesota, surclassé 37 à 12 et vaincu 104-95.

Les Wolves ont pris les Grizzlies à la gorge d’entrée en affichant une grosse défense pour attaquer par un 12-0 sous l’impulsion d’un Pat Beverley déjà intenable. Le duo Morant-Bane a réussi à ramener Memphis à -5 (18-13) avant de concéder un nouvel éclat, marqué par les 3-points du trio Russell-Edwards-Beasley (39-21). Les locaux ont repris le deuxième quart-temps par un 8-0 avant de voir Patrick Beverley faire le show avec un panier en deux temps avec l’aide de la planche puis un dunk en transition portant la marque à 51-29 !

Au fond du trou, les Grizzlies ont à nouveau réagi en alignant un 15-0 pour rallier la pause sous l’impulsion de Desmond Bane, auteur de trois paniers à 3-points (51-44).

Tout était presque à refaire pour les Wolves qui ne se sont pas découragés et en ont remis une couche en claquant un 17-4 dès le retour des vestiaires, avec un Anthony Edwards dans tous les bons coups et un tandem Russell-McDaniels en soutien (68-48). Le duo a cru enfoncer le clou en enchaînant deux paniers à 3-points (76-54).

Revenus à -16 au début du quatrième quart-temps (83-67), les Grizzlies ont malgré tout trouvé le moyen de remettre la pression en passant un 13-0 pour débuter la période avec le quatuor Morant-Bane-Clarke-Jackson Jr aux commandes, et Tyus Jones, natif du Minnesota, pour remettre la pression d’un panier à 3-points (83-80) !

Anthony Edwards a manqué deux lancers, de quoi booster le moral de Memphis qui a égalisé dans la foulée d’un 3-points dans le corner sur une passe laser de Ja Morant main gauche (83-83). En fin de possession, Tyus Jones en a remis une couche derrière l’arc, permettant aux Grizzlies de passer devant pour la première fois du match (85-86) !

Sur leur lancée, les hommes de Taylor Jenkins ont fini le boulot avec deux gros paniers à 3-points du tandem Bane-Brooks et une démonstration d’engagement de Brandon Clarke, récompensé par deux paniers et deux lancers pour contribuer à tuer le suspense (92-102). Auteur d’un « triple-double », Ja Morant s’est offert un dernier lay-up main gauche et Memphis l’a emporté 104-95 pour mener 2-1 dans la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de séries. Les Wolves ont dominé les débats en faisant ce que les Grizzlies ont réussi toute la saison, en élevant leur niveau d’intensité défensive pour faire déjouer leur adversaire sur le début de match et le début de deuxième mi-temps. Le problème, c’est que leurs séries n’ont pas suffi et que Memphis s’est à son tour distingué par deux séries dévastatrices : un 15-0 avant la pause et un 21-0 entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps. De l’euphorie, les Wolves sont passés au cauchemar, incapables de scorer dans le jeu pendant six longues minutes dans le dernier acte (0/8 pour débuter la période).

– Les ajustements payants de Taylor Jenkins. Il y a eu l’étincelle Xavier Tillman dans le Game 2. Sur ce Game 3, c’est Brandon Clarke qui est sorti du lot avec 20 points, 8 rebonds et une fin de match époustouflante d’intensité des deux côtés du parquet. Il fallait en avoir pour laisser Steven Adams sur le banc, mais Taylor Jenkins savait ce qu’il faisait et ses intérieurs ont répondu présent sur les deux derniers matchs remportés par Memphis.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. L’arrière a encore été précieux avec ses coups de chaud qui ont maintenu les Grizzlies en vie avant la pause et son sang-froid en fin de match pour réaliser les bons choix et contribuer à achever les Wolves.

✅ Brandon Clarke. L’energizer des Grizzlies a presque tué le match à lui seul en scorant 8 de ses 20 points dans le money-time, mais aussi en forçant un marcher de KAT, et en prenant le rebond offensif qui a permis à Dillon Brooks de mettre fin au suspense à 3-points. Du grand art !

⛔ Karl-Anthony Towns. KAT est encore passé au travers, entre ses fautes, son impact plus que discret en attaque et ses oublis qui lui ont parfois causé les remontrances de ses coéquipiers. Comme un symbole, c’est lui qui s’est pris le 3-points de Dillon Brooks en pleine tête, un panier qui a définitivement mis fin aux espoirs des siens.

LA SUITE

Les deux équipes se retrouvent ce samedi soir à Minneapolis (04h00) pour la quatrième manche de la série.