Le MVP de la nuit | Jalen Brunson donne le tournis au Jazz

Après ses 41 points du Game 2, Jalen Brunson était évidemment surveillé de près par le Jazz, et pourtant, il en a remis une couche ! Le meneur des Mavericks signe une nouvelle grande performance avec 31 points et 5 passes à 12/22 aux tirs pour aider Dallas à reprendre l’avantage. Maladroit à 3-points (0 sur 4), il n’a cessé d’agresser ses défenseurs, et ce qu’on retiendra c’est qu’il n’a perdu qu’un ballon. Sur les Game 2 et 3, il cumule donc 72 points avec une seule balle perdue. ESPN a fouillé dans ses archives, et ils ne sont qu’une poignée de joueurs à avoir été aussi « propre » sur deux matches dans l’histoire.

Mais revenons sur ce Game 3 qui aurait pu tourner au cauchemar pour Jalen Brunson puisqu’on a bien cru qu’il était gravement touché. La faute à Royce O’Neale qui lui a collé un gros coup dans le dos lors d’une bataille au rebond. Il reste quatre minutes à jouer en première mi-temps. Brunson s’écroule, rentre aux vestiaires, et quand la deuxième mi-temps reprend, on ne sait pas s’il sera là. En son absence, les Mavericks prennent le large : +17 à la pause !

Un mélange de Kyle Lowry et d’Isaiah Thomas

Finalement, il revient, et tout va bien ! Il peut alors reprendre son entreprise de démolition sur Donovan Mitchell, Mike Conley et Royce O’Neale. Et quand Rudy Gobert sort sur lui, au large, il l’enrhume avec un fadeaway très compliqué.

« Je ne vais pas revenir sur ce geste. Il m’a mis un coup de coude dans le dos. C’est passé… . J’ai répondu sur le terrain… Quand j’étais allongé, j’ai vu comment l’équipe se défonçait, et ça m’a donné un petit coup de boost pour revenir et faire ce que j’ai à faire. Je suis tellement fier de cette équipe » explique-t-il à propos de cette blessure et de son retour sur le terrain.

Faux lent, Jalen Brunson a encore fait très mal à Donovan Mitchell avec un dribble puissant, de très bons appuis, des feintes, et puis ce toucher. Il n’y a rien de facile avec Brunson. Ce n’est pas Kyrie Irving. C’est un besogneux, et il fait la différence par son agressivité et sa technique. Il y a du Kyle Lowry dans sa ténacité et son physique, mais aussi du Isaiah Thomas dans sa capacité à éviter les contres avec sa patte gauche.

Quin Snyder admiratif

« Je me souviens que je le regardais jouer à Villanova » raconte Quin Snyder. « Il était vraiment à l’aise sur tout le terrain. Je trouve qu’il est extrêmement bon dans ses changements de rythme. Regardez ses appuis quand il dribble, il bouge en permanence ses pieds pour vous déséquilibrer. »

L’analyse de Quin Snyder est juste. Plusieurs fois encore cette nuit, Jalen Brunson a pris le dessus sur ses défenseurs par son premier pas et ses changements de rythme. « Sa capacité à se créer et à mettre ses tirs a été incroyable toute la saison » témoigne Maxi Kleber. « Mais il y a aussi sa détermination en fin de match pour mettre les tirs importants, et cette confiance… C’est juste génial à regarder. »

Luka Doncic absent, Jalen Brunson a parfaitement assuré le leadership en son absence et c’est encore Quin Snyder qui est le plus admiratif. « Il est unique par sa force physique et sa capacité à maintenir son dribble grâce à son physique. Il est capable de jouer avec ses appuis, et si vous essayez de sortir pour aider, il a la capacité de trouver les autres et d’écarter le jeu ».