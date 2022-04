Dallas met fin à six ans de défaites à Utah !

En survêtement sur le banc, Luka Doncic est bien présent dans l’Utah alors que la série s’y déplaçait pour la troisième levée. Mais la star slovène manquait encore à l’appel, puisqu’il n’a toujours pas reçu le feu vert de son staff médical.

Qu’importe, malgré l’absence de leur superstar, les Mavs vont réussir à s’imposer derrière 31 points de Jalen Brunson et 20 pour Spencer Dinwiddie pour reprendre l’avantage du terrain. Et enfin remporter un match à Salt Lake City, pour la première fois depuis le 11 avril 2016 (126-118). Les Mavericks restaient sur 11 défaites de suite sur le parquet du Jazz.

Bien qu’en terrain hostile, Dallas va rapidement prendre le contrôle du match derrière la maestria de Jalen Brunson à la baguette, et puis évidemment grâce à sa très bonne adresse à 3-points (13/25 en première mi-temps), incarnée par l’improbable trio Maxi Kleber, Josh Green et Davis Bertans.

Rentrés sous les huées de leurs propres fans à la mi-temps, les joueurs de Quin Snyder reviennent avec de bien meilleures intentions en 3e quart. Complètement dominé par Brunson, Mitchell sort enfin la tête de l’eau avec 18 points dans la période pour remettre le Jazz sur les bons rails.

Mais Dallas fera front jusqu’au bout avec un Spencer Dinwiddie clutch. Plus fort encore, après avoir planté 41 points au match 2, Jalen Brunson a de nouveau fait très mal avec une sortie de patron à 31 unités pour reprendre la main sur la série. Avec le retour de Doncic à venir…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc des Mavs en feu. Ça a commencé avec Maxi Kleber qui a rentré ses trois premières tentatives derrière l’arc pour ses premières minutes en sortie de banc. Puis, il en a mis un 4e. Il a ensuite passé la torche brûlante à Josh Green, pas connu dans l’exercice, mais auteur d’un 3/4 détonant ! Enfin, en toute fin de mi-temps, outre les deux bombes de Bullock (titulaire) pour calmer le public d’Utah, c’est Davis Bertans, le laser letton en personne, qui a décoché trois flèches coup sur coup pour assommer le Jazz. Résultat : un 13/25 en première mi-temps !

– Le show Mitchell. Tenu à 4 petits points en première mi-temps (à 1/7 aux tirs), Donovan Mitchell faisait grise mine. Débordé de toutes parts en défense et inoffensif en attaque, l’étoile du Jazz était éteinte. En 3e quart en revanche, il a retrouvé la lumière. Avec Eric Paschall au poste 5 pour écarter le jeu au maximum, il a scoré 18 points sur la période, avec la panoplie complète, dont un gros dunk dans le trafic, Donovan Mitchell a relancé son équipe, à -6 avant le début du dernier quart (97-91).

– Jalen Brunson indestructible. On est à 4 minutes de la mi-temps, et après quelques prises de becs, Brunson doit rejoindre les vestiaires après un coup bas dans le dos de Royce O’Neale dans la bataille aux rebonds. Le Jazz en profite pour revenir à -9. Auteur de 15 points et dominant son duel face à Donovan Mitchell, Jalen Brunson est bien là pour reprendre la 2e mi-temps et il continue de faire la chanson à O’Neale avec un panier plus la faute. Auteur de 31 points et 5 passes, à 12/22 aux tirs, il a encore été exemplaire, alimentant la marque tout au long du match et rentrant les tirs importants dans sa conclusion.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson. Secoué par Royce O’Neale en fin de première mi-temps, on a craint le pire pour Jalen Brunson, et pour les Mavs, déjà privés de Luka Doncic. Mais, titulaire en début de 3e quart, il a repris son chantier là où il l’avait laissé (à 15 points en 15 minutes). Sans aucun souci face à O’Neale et encore moins face à Mitchell, Brunson est tout simplement le meilleur joueur de cette série après trois matchs. De la tête et des épaules…

⛔✅ Spencer Dinwiddie. En grande difficulté en première mi-temps, à 5 points à 1/8 aux tirs, Spencer Dinwiddie n’a pas paniqué. En bon vétéran, il a continué à jouer son jeu, pétant au passage un énorme dunk sur la tête de Gobert ! Grand joueur de money time, il a aussi rentré deux gros tirs pour sceller le sort du match et finir à 20 points, plus 6 passes, 5 rebonds et 3 interceptions pour récupérer son 6/21 dispendieux aux tirs.

✅ Josh Green. Il a raté quelques points gratuits aux lancers-francs mais, à part ça, Josh Green a encore été décisif en sortie de banc. Le jeune arrière australien finit de fait à 12 points, 6 passes, 3 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes de jeu. Un énorme coup de boost !

⛔✅ Donovan Mitchell. Si sa deuxième mi-temps a sauvé l’honneur avec ce 3e quart furibard à 18 points, Donovan Mitchell est en train de passer au travers de cette aventure en playoffs. L’arrière fait ses stats mais il est laminé défensivement par ses adversaires directs, Jalen Brunson en premier lieu. Et les arrières du Jazz en général qui sont à la peine…

⛔ Royce O’Neale. Certes pas attendu comme un foudre de guerre en attaque, Royce O’Neale a délivré une bien piètre partition cette nuit. Sans s’appesantir sur son impact offensif très limité, 2 points seulement, il a surtout souffert le martyr défensivement, ce qui est pourtant censé être son fonds de commerce.

LA SUITE

Game 4 : à Salt Lake City, samedi soir à 22h30.