Pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks doivent retrouver le plaisir de jouer

À peine les playoffs démarrés que les Bucks doivent déjà faire face à leur première zone de turbulences. Victorieux à l’arraché des Bulls dans le Game 1, ils ont cette fois-ci été rattrapés par la réalité dans le Game 2, en s’inclinant devant les coéquipiers d’un immense DeMar DeRozan (41 points).

Pour ne rien arranger, les champions en titre ont perdu Khris Middleton (genou) et Bobby Portis (oeil) sur blessure au cours de cette rencontre. Les voilà désormais dans une bien mauvaise posture, à devoir aller récupérer l’avantage du terrain à Chicago, lors du Game 3 ou lors du Game 4.

Dans le jeu, c’est également tout sauf rassurant. En particulier sur le plan offensif, où l’attaque de Milwaukee n’a jamais semblé aussi inefficace sous Mike Budenholzer. En témoigne leur « Offensive Rating » de 100.0 après deux matchs, ainsi que leurs 43% aux tirs, 32% à 3-pts, 65% aux lancers-francs et 18.0 pertes de balle…

Ne pas se mettre trop de pression

Bref, rien ne va actuellement pour les Bucks de ce côté du parquet et Giannis Antetokounmpo préfère prendre les devants, en tirant la sonnette d’alarme et en réclamant que son équipe prenne davantage de plaisir.

« Je n’ai pas l’impression que nous prenions tant de plaisir que ça », regrette-t-il pour commencer. « Je ne sais pas si nous nous sommes fixées des attentes trop élevées, mais si l’on ne s’amuse pas, nous pouvons déjà retourner à la maison. Il faut jouer de manière libérée et il faut prendre du plaisir. »

Moins souverains qu’auparavant, malgré un effectif quasiment inchangé (mais rarement au complet), les champions en titre sont dans le dur et, même si leur défense tient la route, leurs difficultés offensives leur coûtent pour le moment trop cher dans cette série face aux Bulls.

« Quand vous êtes ouvert, vous devez shooter, il ne faut pas donner l’impression que la balle est lourde. Ce n’est pas grave si nous ne marquons pas pendant six minutes. On doit continuer de défendre, de trouver des solutions et de s’adapter. Puis nous allons enfin réussir à marquer », explique Giannis Antetokounmpo, qui tourne à 30 points, 17 rebonds, 6 passes et 2 contres de moyenne dans ce premier tour (54% aux tirs, 17% à 3-pts et 59% aux lancers).

Empêcher les Bulls de s’entasser dans la peinture

Au final, le « Greek Freak » souhaite se concentrer sur lui et sur les joueurs qui sont en mesure de jouer, faisant ici référence à l’incertitude qui règne autour des cas Khris Middleton et Bobby Portis. Sans négliger, surtout, cette notion de « plaisir » qui lui tient toujours autant à coeur.

« Il ne faut pas se sentir tendu mais, parfois, c’est comme ça que je me sens sur le terrain », reconnaît d’abord le MVP des Finals en titre, avant de rappeler la chose la plus importante à ses yeux. « Nous devons jouer et profiter autant que possible, peu importe qui joue ou non lors du Game 3 ou lors du Game 4. Il faut juste y aller et prendre du plaisir. Si nous perdons, tant pis. Si nous gagnons, tant mieux. »

Et pour gagner, Jrue Holiday est convaincu que cela passera forcément par une meilleure adresse extérieure, contre cette équipe de Chicago qui bloque à tout prix sa raquette, afin de limiter l’influence de Giannis Antetokounmpo…

« Je pense que tout est question de rythme et de timing », ajoute le meneur, en prévision du déplacement prévu dans l’Illinois. « Nous avons eu beaucoup de shoots ouverts, notamment dans les corners, et c’est le genre de tirs que nous réussissons habituellement. Mais je pense que tout est question de timing et d’espaces. [Les Bulls] s’installent dans la peinture, ils s’entassent à l’intérieur et nous devons marquer nos shoots à 3-pts. »

LEXIQUE

Offensive Rating : estimation du nombre de points marqués par une équipe, sur 100 possessions.