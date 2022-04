Le MVP de la nuit | Le rebond de DeMar DeRozan

Après le Game 1 où il n’avait inscrit que 18 points, DeMar DeRozan avait été catégorique : « Il est hors de question que je tire à nouveau 6/25 au shoot. » Il n’a clairement pas menti et on n’a vu que lui ou presque dans ce Game 2.

« J’ai regardé tous mes tirs manqués (du Game 1) à peu près trente fois d’affilée. J’étais là hier soir, à 21h00, pour prendre beaucoup de tirs, pour retrouver mon rythme. Ça ne me ressemblait pas de manquer autant de tirs lors du premier match. Mais on savait qu’il fallait gagner ici avant de rentrer à la maison. »

En effet, l’arrière/ailier All-Star des Bulls était déjà à 17 points à la pause, à 6/12 au shoot. En rythme, toujours dans ses bonne positions à mi-distance, il a engrangé de la confiance pour la seconde période.

Après la pause, il est encore plus létal, avec notamment huit points marqués dans un 13-0 de Chicago, qui s’étale sur le troisième et le quatrième quart-temps. Il finit le troisième avec 14 unités. Il était donc déjà à 31 points avant les douze dernières minutes.

Les bras des défenseurs n’ont rien changé

Les Bulls ont logiquement énormément insisté sur lui, le laissant jouer après le pick-and-roll ou en un-contre-un. Collés à lui ou contestant ses tirs le plus haut possible, Wesley Matthews, Khris Middleton ou encore Giannis Antetokounmpo n’ont jamais ménagé leur effort pour le gêner et les tirs pris n’étaient clairement pas faciles. Mais le talent a fait la différence.

La démonstration a été moins flamboyante en deuxième partie de dernier quart-temps, avec un peu plus de maladresse. Néanmoins, l’ancien de Toronto et San Antonio a su rester lucide et trouver Nikola Vucevic deux fois à 3-pts. Enfin, dans les dernières secondes, il a marqué, face au Grec, le panier qui a tué le match.

DeMar DeRozan termine ainsi ce Game 2 avec 41 points à 16/31 au shoot, 7 rebonds, 4 passes et même 2 contres. C’est son nouveau record en carrière au scoring en playoffs et une nouvelle démonstration de tirs à mi-distance.

Cette victoire fait en tout cas du bien aux Bulls, et à leur leader, en difficulté toute l’année face aux gros.

« Peu importe ce que vous avez fait pendant la saison régulière, c’est un nouveau départ et un nouvel état d’esprit », concluait DeMar DeRozan. « On pouvait le voir chez tous les gars. Cela n’a pas d’importance si nous avons perdu vingt fois contre ces gars-là. Nous avons une occasion de nous battre. Nous devons en profiter. »