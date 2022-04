Avec un immense DeMar DeRozan, les Bulls égalisent

La première rencontre avait été particulièrement défensive et hachée. La seconde fut du même acabit, même si plus plaisante à suivre. Les deux équipes ont ainsi joué un premier quart-temps très équilibré.

Les Bulls ont montré un visage plus offensif et efficace, avec un trio DeMar DeRozan – Zach LaVine – Nikola Vucevic en grande forme. En face, Giannis Antetokounmpo fait ce qu’il peut, mais les champions en titre souffrent du déchet dans leur jeu. Ils sont menés de 14 points à la pause (49-63).

La reprise se passe encore plus mal et l’écart monte à 18 points. Certes, Khris Middleton est mieux dans la partie, après une première période manquée, mais les Bucks n’arrivent pas à accélérer. Le « Greek Freak » épuise la défense des Bulls, avec ses fautes provoquées, mais même après un 15-2 en fin de troisième quart-temps, Milwaukee est toujours derrière (80-87).

En dernier acte, DeMar DeRozan s’occupe de tout. Il enchaîne les paniers à mi-distance, puis Zach LaVine et les autres l’accompagnent dans les moments importants. Chicago résiste, gobe deux rebonds offensifs de suite dans les dernières secondes et l’emporte finalement 110-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’équilibre des forces à Chicago. On ne va évidemment parler que de DeMar DeRozan, à juste raison, mais l’arrière a été secondé par un collectif bien plus efficace aussi. Zach LaVine et Nikola Vucevic ont eu leur moment pour briller quand Alex Caruso et Patrick Williams ont été très précieux. L’arrière a parfois trop porté le ballon, mais jamais les Bulls n’ont totalement oublié de faire tourner la balle. Ce fut capital et quelques paniers importants ont été marqués après des passes bien vues, pour offrir des tirs très ouverts.

– Trop de déchets dans le jeu des Bucks. Les nombreuses fautes provoquées par Giannis Antetokounmpo ont permis aux Bucks de rester dans la partie, mais elles ont aussi symbolisé les difficultés à mettre du rythme, à enchaîner les paniers. Trop de ballons perdus (10 en première période), trop d’actions sans cadence, avec trop de dribbles, ou des shoots précipités. Comme dans le Game 1, les Bulls ont su casser la machine, pour cette fois maintenir leur écart.

– La blessure de Khris Middleton. Grosse inquiétude aux Bucks puisque l’ailier All-Star s’est tordu le genou gauche au début du 4e quart-temps. Mike Budenholzer a confirmé qu’il souffrait au minimum d’une entorse, et l’IRM passée ce jeudi permettra d’en savoir plus sur la gravité de sa blessure.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. Évidemment, avec 41 points à 16/31 au shoot, l’arrière de Chicago a été resplendissant. Tous les défenseurs, même Antetokounmpo, ont tenté de le gêner à mi-distance, mais impossible de le ralentir. Dans les ultimes secondes, c’est lui qui, après les deux rebonds offensifs de suite, vient marquer pour valider la victoire de Chicago. C’est un record en carrière pour lui en playoffs, réalisé dans un match de très haut niveau.

✅ Giannis Antetokounmpo. Le Grec a fait son match avec 33 points, 18 rebonds et 9 passes. Il a harcelé la défense, joué des coudes pour imposer son physique et faire de nombreux passages sur la ligne des lancers-francs. Présent en défense et au rebond, il n’a pas grand-chose à se reprocher dans cette partie.

⛔ Khris Middleton. L’ailier a manqué son début de rencontre, avec une première mi-temps sans relief (trois points). En troisième quart-temps, il était bien mieux et le bon passage de Milwaukee coïncide avec le sien. Sauf qu’ensuite, il a quitté ses partenaires, touché au genou.

⛔ Le banc des Bucks. Avec 8 points au total, les remplaçants des champions en titre n’ont pas pesé. Bobby Portis a été rapidement touché au visage, rejoignant le vestiaire, quand les Grayson Allen et Pat Connaughton n’ont rien mis dedans (2/10 au shoot, à eux deux). Là encore, Mike Budenholzer doit obtenir plus de son banc, pour soutenir le MVP 2019 et 2020 et faire plier les Bulls, pas tellement aidés par leur banc non plus.

LA SUITE

Game 3 : à Chicago, vendredi 22 avril (2h30, dans la nuit de vendredi à samedi en France).