Battus au buzzer par un « lay-up » de Jayson Tatum lors du Game 1, les Nets devaient absolument réagir dans ce Game 2, sous peine d’être sous pression pour leur retour à Brooklyn.

En première mi-temps, les hommes de Steve Nash s’appliquent pour éviter un tel scénario catastrophe. L’adresse est au rendez-vous (24/40 au shoot, dont 6/12 à 3-pts), sous l’impulsion d’un duo Kevin Durant — Bruce Brown en grande forme : 29 points. Ils sont épaulés par un très bon Goran Dragic en sortie de banc, qui plante 16 points, à 7/10 aux tirs. Offrant le momentum aux Nets, tout au long de cette première période.

Tranchants en attaque, les joueurs de Brooklyn ne sont pas non plus en reste en défense. Décidés à empêcher Boston de trouver son rythme en attaque, ils se retroussent les manches dans leur moitié de terrain (5 contres, 5 interceptions). Les Celtics sont brouillons offensivement (18/37 au shoot, dont 6/18 à 3-pts), mais ils ne sont finalement qu’à -10 à la mi-temps (65-55). Et ils peuvent remercier leurs intérieurs Grant Williams, Al Horford et Daniel Theis, qui compilent 32 points, pendant que Jayson Tatum et Jaylen Brown sont plus discrets.

Mais le troisième quart-temps sonne le réveil de Boston, qui retrouve son momentum de la fin du Game 1. Bien que la paire Tatum — Brown continue d’être à la peine offensivement, les Celtics font quand même le boulot dans ce secteur de jeu, avec 30 points marqués (à 10/21 au shoot), grâce à leur trio d’intérieurs, encore. Et l’écart se réduit petit à petit…

Avant que le dernier acte n’offre un scénario renversant, comme lors du Game 1. Jayson Tatum et Jaylen Brown se réveillent enfin, enchaînant les paniers cruciaux et donnant l’avantage au score à Boston. Le TD Garden s’enflamme et les Celtics font ensuite la différence en défense, car les Nets n’inscrivent que 17 points dans ce quatrième quart-temps (à 5/19 au shoot), pendant que « KD » se troue complètement (0/10 au shoot après la pause…).

Au final, Brooklyn ne marque que 42 points (à 11/36 au shoot) en deuxième mi-temps et gâche surtout une avance de 17 unités. Les hommes de Steve Nash s’inclinent donc (114-107) face à une franchise du Massachusetts transformée après le retour des vestiaires. Imprécis en première période, les Celtics ont livré une deuxième partie de rencontre impeccable, avec notamment une activité défensive proche de la perfection, dans le dernier quart-temps.

À 2-0, les hommes d’Ime Udoka ont l’avantage psychologique sur leurs adversaires et ils peuvent aborder la suite de ce premier tour avec sérénité !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La défense de Boston sur Kevin Durant en deuxième mi-temps. L’ailier, qui termine à 27 points (à seulement 4/17 au shoot…), n’a pas inscrit le moindre panier après la pause. Auteur de 15 unités à la mi-temps, il a inscrit ses 12 points de la seconde période exclusivement sur la ligne des lancers-francs. Une preuve de son agressivité, certes, mais surtout la preuve d’une défense des Celtics qui a profondément gêné « KD », exactement comme dans le Game 1. Pour limiter du mieux possible la longiligne superstar, Boston a envoyé Marcus Smart, Jayson Tatum, Al Horford et Jaylen Brown, qui se sont tous succédé avec réussite.

— Le naufrage des Nets dans le dernier quart-temps. Après une première mi-temps à 65 points marqués, Brooklyn a coulé en seconde période. En particulier lors de ce dernier quart-temps au cours duquel la franchise new-yorkaise n’a inscrit que 17 points, à 5/19 aux tirs. À l’instar de Kevin Durant, en difficulté en fin de match contre la solide défense de Boston, les Nets ont assisté, impuissants, à leur propre effondrement.

— Brooklyn a besoin de Ben Simmons. Le naufrage des Nets était, certes, offensif dans ce Game 2, mais leur défense n’était pas non plus glorieuse. À cause de sa stratégie du tout pour le « switch », Brooklyn était toujours désavantagé face aux intérieurs de Boston, alors défendus par de plus « petits » joueurs. Et c’est en exploitant ces déficits de taille que Grant Williams, Al Horford et Daniel Theis ont cumulé 48 points à trois. Désormais menés 2-0, les Nets sont dos au mur et ils ont besoin de Ben Simmons, excellent dans le domaine (et sur tous les postes), pour colmater les brèches dans leur défense.

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown. Comme Jayson Tatum, il a dormi en première mi-temps. Avant de monter en puissance progressivement durant la deuxième période. Et l’arrière signe finalement un match convaincant, avec plusieurs paniers décisifs dans le dernier quart-temps. Il compile 22 points (9/18), 4 rebonds, 6 passes et 3 interceptions.

✅ Payton Pritchard. Habitué à jouer des fins de rencontres à gros enjeu, puisqu’il a passé quatre ans à l’université, le meneur s’est avéré précieux en sortie de banc (10 points et 4 rebonds, en 16 minutes). Dans le dernier quart-temps, il a notamment planté un « step-back » important, qui a fait exploser tout le TD Garden.

✅ Bruce Brown. Très belle performance du couteau-suisse des Nets, qui termine ce match avec 23 points (à 8/12 au shoot), 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 contres. Bon partout, sans être spécialement étincelant dans quelconque domaine, il incarne ce profil de col-bleu dont ont besoin des stars comme Kevin Durant et Kyrie Irving.

✅⛔️ Jayson Tatum. Match mitigé pour la superstar des Celtics. Sa feuille de stats n’est pas jolie (19 points, à 5/16), mais sa prestation est, dans son ensemble, satisfaisante. Car il a compensé une attaque au ralenti par une organisation intéressante (10 passes) et une défense irréprochable. Avant de repousser les Nets dans le « money-time », avec quelques tirs bien sentis dans la raquette.

LA SUITE

Game 3 : à Brooklyn, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).