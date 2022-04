Kevin Durant gêné par la défense physique des Celtics

« On a perdu… J’ai perdu le plus de ballons. Six ballons perdus… », chiffre Kevin Durant en scrutant la ligne de statistiques finale. « Ça aide (les Celtics), ça aide… », regrette le joueur des Nets après avoir lâché un grand soupir et secoué la tête. Il est effectivement le joueur qui a perdu le plus de ballons dans cette première manche face aux Celtics.

Avant de convertir son premier tir, l’ailier des Nets s’est d’abord heurté à une prise à deux de Jayson Tatum et d’Al Horford dans un corner. Puis c’est Daniel Theis qui lui a piqué le cuir alors qu’il s’apprêtait à planter ses appuis en cœur de raquette. Quelques secondes plus tard, Grant Williams l’a « contré » au moment où il allait monter le ballon pour déclencher son tir au poste.

« Ils étaient très physiques, ils ont beaucoup mis leurs mains sur lui et ont certainement obstrué les espaces », remarque Steve Nash, qui dit vouloir prendre le temps d’analyser les images, sans « surréagir », pour aider son joueur à réagir dans le second match.

Comme le technicien new-yorkais le dit, difficile de ne pas remarquer la dimension physique imposée par les Verts. Hormis quelques bons tirs à 3-points en transition dans le dernier quart-temps, l’ailier a dû batailler pour s’offrir des tirs de qualité. Contré par Jayson Tatum sur un « jumper », ce qui est rarissime, il a également été rejeté par Jaylen Brown par derrière, alors qu’il montait au cercle devant Daniel Theis.

Ralentir son jeu

« Ils ont été bons pour me forcer à m’éloigner du cercle, en aidant dans la raquette », remarque KD à propos de l’aide systématique proposée par Marcus Smart et les autres. « Je dois revenir à mes fondamentaux dans mes mouvements. J’ai le sentiment d’avoir fait des ‘in and out’ sur certains tirs. J’ai joué vite et perdu le ballon. Je dois juste ralentir et jouer mon jeu. »

Alors que Kyrie Irving prenait feu dans le dernier quart-temps, Kevin Durant est ainsi resté en retrait, se contenant de 23 points inscrits avec un faiblard 9/24 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes et 6 pertes de balle donc. Il a toutefois profité de ce match pour dépasser Jerry West à la huitième place des marqueurs les plus prolifiques en playoffs (4 477 points).

Après le match, un journaliste lui fait remarquer que, malgré sa petite sortie, les Nets n’ont finalement perdu qu’au buzzer. « On peut le voir de cette façon mais je regarde ce qu’on peut corriger collectivement pour répondre au prochain match », rebondit la superstar, en pointant du doigt l’enjeu du rebond, où son équipe a souffert, et les « 50/50 balls ».

Au-delà de la réponse collective des Nets, sa réaction individuelle sera attendue pour le Game 2. « Kevin est Kevin Durant pour une raison », prévient Steve Nash pour finir.