Ben Affleck et Matt Damon au casting du film sur la signature de Michael Jordan chez Nike

Alors que la série « Winning Time » de HBO doit composer avec les critiques de plusieurs personnalités des Lakers des années 1980, comme Jerry West, Amazon Studios et Skydance Sports préparent de leur côté un film sur un certain Michael Jordan.

Une information rapportée par The Hollywood Reporter, média américain de référence dans l’actualité du cinéma et des séries TV.

Au casting, on y retrouvera Matt Damon et Ben Affleck, qui incarneront respectivement Sonny Vaccaro et Phil Knight. Autrement dit l’ancien dirigeant de Nike et le co-fondateur de la marque à la virgule.

Car ce biopic aura pour but premier de raconter l’histoire de la signature de Michael Jordan chez Nike, au milieu des années 1980. Quand « MJ » n’était encore qu’une superstar en devenir.

Rappelons également qu’à cette époque, cette signature n’avait rien de facile, car la firme Nike n’était pas la puissance qu’elle est actuellement. Face à adidas et Converse, Sonny Vaccaro a dû se démener pour attirer dans ses filets Michael Jordan (et sa mère), plutôt réticent à l’idée de collaborer avec l’entreprise américaine.

Mais l’iconique joueur des Bulls a finalement trouvé un accord avec Nike et, ensemble, ils ont révolutionné le monde de la chaussure, propulsant l’arrière dans une nouvelle dimension médiatique et économique.

