Larry Nance Jr. reste bouche bée devant Brandon Ingram et CJ McCollum

On l’oublie un peu mais CJ McCollum n’est pas arrivé seul à La Nouvelle-Orléans. Dans ses bagages, il y avait Larry Nance Jr. Blessé à l’époque, l’ancien ailier-fort des Lakers et des Cavaliers n’était évidemment pas dans la lumière, et il a même attendu le 25 mars dernier pour découvrir ses coéquipiers et disputer les neuf derniers matches de saison régulière. L’échantillon est faible, mais suffisant pour qu’il s’impose comme le 6e homme de l’équipe par son activité et sa polyvalence. À le voir sur le banc, dans les regroupements, ou en conférence de presse, il est débordant d’enthousiasme, et ça se traduit aussi sur le terrain.

Comme lorsque l’interroge sur les performances de Brandon Ingram, qu’il a connu aux Lakers.

« Brandon, je vais le répéter encore et encore, mais lorsqu’il entre sur un terrain, c’est toujours le meilleur joueur » estime-t-il ainsi. « Il l’a prouvé ce soir. Tir après tir. Même quand on le gêne, il est tellement haut qu’il ne voit pas son défenseur. Ce soir, il a été décisif dans un match serré. Qu’on gagne ou qu’on perde, je vais le répéter, c’est le meilleur joueur sur le terrain. Son éthique de travail est immense. Il n’a que 24 ans, et il progresse d’année en année. Ce n’est pas qu’un scoreur. C’est aussi un créateur. Ce qu’on voit n’est que la preuve de tout son travail à l’entraînement, et de ces heures qu’on ne voit pas forcément. Je suis tellement heureux pour lui. »

« Parfois j’ai l’impression qu’ils pratiquent un autre sport. Ils sont si impressionnants, alors que pour eux, c’est normal »

Difficile de ne pas associer CJ McCollum dans la réussite de Brandon Ingram puisque son arrivée a enlevé une bonne partie de la pression qui reposait sur l’ailier All-Star en attaque. Les dirigeants ont visé juste en allant chercher l’ancien arrière des Blazers, véritable porte-bonheur, puisqu’il n’a jamais raté les playoffs en carrière. À eux deux, ils cumulent 60 points dans le Game 2, et ils sont tous les deux tout proche du « triple-double ».

« Je regarde des joueurs comme B.I. et CJ et parfois j’ai l’impression qu’ils pratiquent un autre sport. Ils sont si impressionnants, alors que pour eux, c’est normal » poursuit Larry Nance Jr. « Parfois, leurs coéquipiers ont besoin de mettre en avant ces gars et de leur faire savoir : ‘Hey, t’es vraiment le meilleur. Je crois en toi’. En disant ça, je veux juste m’assurer qu’il sache que toute l’équipe est à fond avec lui. Tir raté, tir réussi, balle perdue, bonne ou mauvaise passe. Je m’en fiche. Je suis à fond avec lui. J’espère que ça va booster sa confiance. Je veux qu’elle soit très élevée. »

Quand on lui demande plus précisément ce qu’apporte CJ McCollum au groupe, il répond : « son calme ».

« Je dirais que c’est quelqu’un de rassurant. En première mi-temps, il y a eu beaucoup de moments où on s’est appuyé sur lui. Devin Booker faisait du Devin Booker… Il était incroyable… Et ça fait du bien d’avoir deux joueurs à qui on peut donner le ballon. Quelqu’un a qui on peut donner la balle, et lui dire : ‘Reprends ton souffle, tu vas nous trouver un bon tir’. CJ apporte cette présence rassurante. Évidemment, il met des tirs incroyables. Évidemment, c’est un très bon créateur. Mais c’est surtout son intelligence de jeu. Balle en main, c’est tellement important pour un jeune groupe comme le notre. »