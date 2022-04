Les Sixers profitent des meilleures lectures de Joel Embiid

Auteurs d’une prestation collective aboutie face aux Raptors dans le Game 1, les Sixers s’en sont surtout remis à Tyrese Maxey (38 points) pour prendre l’avantage dans cette série du premier tour.

Il faut dire que Joel Embiid a été plutôt bien contenu en attaque, terminant la partie à 19 points et 5/15 aux tirs (mais avec 15 rebonds et 4 passes, à 9/11 aux lancers-francs).

Pour autant, même éloigné de ses standards habituels au scoring (30.6 points de moyenne cette saison), le meilleur marqueur de la ligue a su avoir une influence positive sur le jeu de Philadelphie. En défense, comme souvent, mais aussi à la création, car le Camerounais s’est davantage mué en « point-center » pour faire payer à Toronto son choix d’envoyer des prises à deux sur lui ou de le chasser très haut.

Peser autrement qu’au scoring

Et Joel Embiid a donc brillé dans ce rôle, terminant la rencontre sans la moindre balle perdue et récoltant les compliments de ses coéquipiers après le match.

« Il pourrait compiler 40 points et 15 rebonds quand il le souhaite, il aurait même pu le faire [dans le Game 1], mais il s’est contenté de prendre ce que la défense lui donnait et je pense qu’il rend notre équipe encore plus dangereuse, en jouant de la sorte », estimait par exemple Shake Milton (10 points). « Non seulement il implique ses coéquipiers mais, en plus, les équipes adverses peuvent être plus réticentes au moment d’envoyer quelqu’un en aide sur lui. Nous allons donc continuer de le servir et il va continuer de réussir la bonne action. »

Entre Pascal Siakam, OG Anunoby, Scottie Barnes, Precious Achiuwa, Chris Boucher, Thaddeus Young et Khem Birch, les Raptors de Nick Nurse possèdent le matériel nécessaire pour gêner Joel Embiid dans la peinture. Il s’agit d’ailleurs de l’une des clés de cette série assez indécise.

Mais si le pivot des Sixers parvient à sublimer toute son équipe (à commencer par ses role players), même quand il ne marque pas autant de points que d’habitude, cela risque de compliquer un peu plus la tâche de la franchise canadienne, déjà affaiblie sur le plan physique.

« Certaines personnes ont dit qu’il n’avait pas bien joué, mais j’ai trouvé que [Joel Embiid] avait réussi un super match, l’un de ses meilleurs dans le jeu depuis longtemps », réagissait quant à lui Danny Green, maladroit (0/5 à 3-pts), mais qui a bénéficié de quelques bonnes positions de shoot. « Il a fait confiance [à ses coéquipiers], il a fait des passes, il a trouvé ses coéquipiers et il est resté impliqué offensivement, encore et encore. Il a pris son temps, il a été agressif au besoin, il a pris ses tirs et il a imposé sa détermination en obtenant des fautes. Quand il a reçu la balle, il a généralement cherché à créer du jeu et à servir ses coéquipiers. »

Joel Embiid prêt à chasser ses vieux démons

Bientôt trois ans après avoir été mis en échec par Toronto en demi-finale de conférence (17.6 points, à 37% aux tirs, avec 4.0 pertes de balle…), Joel Embiid semble ainsi mieux armé qu’autrefois, pour se frotter à la redoutable défense des champions 2019, certes désormais sans Kawhi Leonard, Marc Gasol et Serge Ibaka dans le « frontcourt ».

C’est en tout cas l’avis de Shake Milton, lui aussi de la partie à cette époque et donc bien placé pour évoquer les progrès effectués par son coéquipier All-Star entre temps.

« C’est un bien meilleur passeur que dans cette série-là et vous pouvez le voir », juge justement le joueur de Philadelphie. « Il jette des coups d’oeil, il fait les bonnes lectures pour que nous puissions avoir des paniers faciles dans la peinture et c’est tout à son honneur. Il nous parle beaucoup pour nous dire où il veut que l’on soit, où il nous attend en fonction des prises à deux qu’il reçoit et nous essayons juste d’y être et de nous tenir prêts. »

Le Game 2 entre Sixers et Raptors est prévu dès cette nuit, toujours en Pennsylvanie, et il sera intéressant d’observer la mentalité de Joel Embiid dans cette deuxième manche. D’autant plus avec une rotation probablement plus resserrée dans les rangs canadiens.