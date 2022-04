Tyrese Maxey sort le grand jeu et les Sixers écoeurent les Raptors

On promettait une opposition difficile à ces Sixers face à des Raptors décomplexés. Les troupes de Doc Rivers ont toutefois prouvé sur ce premier match qu’elles avaient toutes les cartes en main pour dominer les débats.

Philadelphie a ainsi vite dévoilé son plan, à savoir développer beaucoup de jeu rapide pour empêcher la défense de Toronto de se mettre en place et miser sur la création de James Harden sur attaque posée, et la capacité de Joel Embiid à gober des rebonds et aller chercher des fautes. Le cocktail a été explosif, parce que les snipers de Philly ont mis leurs tirs, et l’écart a donc très vite gonflé.

Dans une atmosphère fêtant le retour des playoffs, les locaux ont terminé le premier quart-temps à +8 avec déjà 10 points pour Tyrese Maxey (35-27). C’est ensuite un 9-0 conclu par un 2+1 de Joel Embiid qui leur a permis de prendre le large (57-42). Les 3-points du tandem Thybulle-Harris ont alors placé les Sixers à +18 à la pause (69-51).

Les Raptors n’ont pas baissé les bras et ont montré qu’ils avaient encore des atouts à faire valoir, dès que le rythme s’est un peu ralenti et que Fred VanVleet & co ont commencé à mettre leurs tirs.

Pendant quelques minutes, ils ont ainsi réussi à flirter avec la barre des 10 points d’écart. Problème : les Canadiens sont tombés sur un Tyrese Maxey en fusion. L’arrière de Philly a pris soin de répondre à chaque tentative de retour adverse an alignant les paniers dans le troisième quart-temps, période durant laquelle il a scoré 21 points, avec un 3-points et deux lancers pour maintenir un écart de 19 longueurs à 12 minutes du terme (107-88) !

Les dés étaient déjà jetés, mais le sort s’est acharné sur Toronto qui a en plus perdu Scottie Barnes dans le dernier acte pour finalement s’incliner 131-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le plan des Sixers a fonctionné. Certes, on peut souligner la belle adresse extérieure (16/32) et le coup de chaud de Tyrese Maxey. Mais Philly a surtout remporté la bataille tactique en élaborant un plan de jeu qui a fonctionné, permettant aux locaux de prendre le dessus dès l’entame. Le principe de base a résidé dans la capacité des troupes de Doc Rivers a hausser le tempo le plus possible, l’une des forces des Raptors qui ont fini par déjouer. « Le rythme va être très important pour nous dans cette série », a confirmé l’entraîneur de Philly au cours de la première mi-temps. Et son plan a marché.

– Pas de déchets. On pourrait presque citer tous les chiffres, tant l’ensemble des statistiques a basculé en faveur de Philadelphie sur ce Game 1. Mais le plus impressionnant d’entre eux a été la faculté des Sixers à ne pas perdre de ballon. Zéro à la pause, un seul « turnover » après trois quart-temps, les locaux ont fini à 3 ballons perdus à l’issue du match, un record égalé dans l’histoire des playoffs qui a été à un cheveu de tomber cette nuit.

– Deux Raptors au tapis. Si Fred VanVleet et OG Anunoby ont finalement pu tenir leur place, Toronto a accusé deux sorties prématurées au cours du match. Thaddeus Young a été le premier, visiblement touché au pouce après une mêlée au sol pour récupérer un ballon. Mais le possible gros coup dur concerne Scottie Barnes qui avait encore ébloui la rencontre par son agressivité, mais qui est tombé pour de bon lorsque Joel Embiid a pris appuis sur son pied gauche, lui causant une entorse dont la gravité sera connue après l’IRM du jour. Même si la première radio n’a pas révélé de lésion, sa sortie du terrain n’augure rien de bon.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Symbole de ces lieutenants qui auront un gros rôle à jouer sur cette série pour épauler Joel Embiid, le meneur a été un poison permanent pour les Raptors qui n’ont jamais été en mesure de l’arrêter. La fin de match aurait pu être tout autre s’il n’avait pas pris un malin plaisir à répondre à chaque uppercut envoyé par les Raptors dans le troisième quart-temps pour finir par être ovationné par la foule. À l’arrivée, il signe son meilleur match de playoffs en carrière et a lancé son équipe de la meilleure des manières dans cette campagne 2022.

✅ Le tandem Harden-Embiid. La paire Harden-Embiid a joué extrêmement juste sur ce premier match. James Harden a délivré 14 passes décisives, a inscrit des paniers importants et n’a perdu qu’un seul ballon. Même chose pour Joel Embiid qui a apporté de l’impact dans la peinture, pris des rebonds et provoqué des fautes.

⛔ Fred VanVleet. Sa ligne de stats ne reflète pas vraiment son match difficile. Notamment sa première mi-temps, au moment où Philadelphie a fait la différence et la période durant laquelle le meneur/arrière a vraiment galéré, entre les fautes (deux dans la première minute…) et une adresse qui le fuyait. Il a rectifié le tir ensuite mais est sorti pour six fautes, sur une technique consécutive à la blessure de Scottie Barnes.

LA SUITE

Les Sixers disputeront leur deuxième match de la série à domicile dans la nuit de lundi à mardi, à partir de 01h30