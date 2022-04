De la casse chez les Raptors

Alors que les incertitudes se portaient sur Fred VanVleet et OG Anunoby, de retour pour le Game 1 samedi après avoir respectivement souffert du genou et d’un doigt ces dernières semaines, Toronto va sans doute devoir composer sans trois autres joueurs pour le Game 2 à Philadelphie ce lundi.

Alors que les Raptors n’ont pas encore dévoilé le résultat de l’IRM passée par Scottie Barnes suite à sa blessure à la cheville gauche en fin de match, lorsque Joel Embiid lui a marché dessus, Thaddeus Young et Gary Trent Jr. ont également été inscrits sur la liste des joueurs potentiellement absents (« doubtful »).

« Ça ne sent pas bon pour chacun d’entre eux », a déclaré Nick Nurse après l’entraînement de la veille. « Ils vont tous être probablement listés comme douteux, donc ça ne semble bon pour aucun d’entre eux. Nous allons les évaluer au fur et à mesure et voir où nous en sommes ».

Pas de changement majeur, mais un plan à adapter

Scottie Barnes n’a pas participé à l’entraînement ce dimanche tandis que Thaddeus Young, qui portait une attelle au pouce, a lui aussi passé une IRM suite à son hyperextension survenue au début du Game 1 lors d’un combat au sol pour arracher un ballon.

Enfin, Gary Trent Jr ne s’est pas entraîné non plus en raison d’une maladie (non liée au Covid). L’arrière serait gêné par cette maladie depuis une semaine et a pas mal souffert sur le Game 1, en rendant un 2/11 au tir en 26 minutes.

Quoiqu’il arrive d’ici l’heure du match, Nick Nurse se prépare à ajuster son plan de jeu avec les forces qu’il aura à sa disposition. L’idée est de ne rien révolutionner, juste de progresser dans son exécution.

« Ce n’est pas différent de beaucoup de situations de la saison régulière cette année », a-t-il ajouté. « On y va avec un plan de match en essayant de voir à quoi il ressemblerait avec un certain groupe de gars et comment il peut évoluer avec un autre groupe de gars, et ce qu’on peut être capable de faire. Nous allons devoir être un peu plus flexibles dans ce que nous faisons. Je trouve que ce que nous avions prévu était bon sur le Game 1, et nous nous en tiendrons en grande partie à ça. Il faut juste qu’on l’exécute beaucoup mieux. C’est ce que je pense, pour l’instant ».