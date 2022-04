Draymond Green : « Si Jordan Poole n’est pas Most Improved Player, changeons le nom du trophée ! »

On le sait, quand Draymond Green a quelque chose à dire, il ne garde pas sa langue dans sa poche. Dimanche, après l’entraînement des Warriors, le quadruple All-Star s’est exprimé devant les journalistes, peu de temps avant que la NBA ne dévoile le nom des trois finalistes pour chaque trophée individuel.

Convaincu que son coéquipier Jordan Poole (18.5 points, 3.4 rebonds et 4 passes) était le gagnant tout désigné du trophée du Most Improved Player, l’ailier-fort s’était lancé dans une longue tirade pour soutenir sa candidature

« Si Jordan Poole n’est pas élu Most Improved Player, alors la NBA doit repenser son système. Parce qu’il est impossible de trouver un gars qui a davantage progressé que lui cette saison » explique « Dray », dans la continuité de ses propos de la semaine dernière, quand il expliquait qu’il doutait qu’un joueur comme Ja Morant ait sa place dans cette catégorie. Sauf que Ja Morant fait bien partie des trois finalistes pour ce trophée alors que Jordan Poole n’y est pas… Tout comme Miles Bridges, puisque les votants leur ont préféré Ja Morant donc, mais aussi Darius Garland et Dejounte Murray. Leur point commun ? Ils ont décroché leur première sélection All-Star.

« S’il n’est pas Most Improved Player, alors changeons le nom ce trophée. Appelons-le… celui qu’on aime le plus, celui que l’on juge le plus électrisant, celui qui a le plus gros impact sur son équipe. Mais ce trophée existe déjà, c’est le MVP » poursuivait-il, en référence au meneur des Grizzlies.

« Si on parle du joueur qui a le plus progressé, alors le choix est évident. Et si Jordan Poole ne gagne pas le Most Improved Player alors je lance une pétition sur Change.org pour renommer ces trophées, car ils ne seraient alors tout simplement pas précis » conclut Draymond Green. On verra s’il tient parole…