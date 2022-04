Les Warriors veulent voir Jordan Poole remporter le trophée de Most Improved Player

Le timing pour faire la promotion de Jordan Poole n’est pas forcément idéal, puisque ce dernier sort de son plus mauvais match depuis plus d’un mois, mais cela ne plombe pas pour autant son excellent bilan des dernières semaines. En effet, contre les Spurs, l’arrière a marqué 18 points avec des très vilains pourcentages : 3/19 au shoot et 1/11 à 3-pts. Son 11/11 aux lancers, avec des réussites importantes en fin de match, a sauvé sa performance.

Mais quand inscrire 18 points est synonyme de match moyen et de plus petit score personnel depuis le 1er mars, cela prouve bien que Jordan Poole a changé de dimension. La saison passée, une même prestation à 18 unités aurait été une excellente nouvelle pour Golden State.

« On voit d’où il vient et les étapes qu’il a franchies », remarque Draymond Green pour ESPN. « On l’a mis dans une position que peu de joueurs peuvent gérer correctement : imiter le mieux possible Stephen Curry. Il continue de grandir. Il a certes connu une soirée difficile au shoot, mais il nous a aidés à gagner ce match avec ses quatre lancers-francs dans les moments chauds. C’est un signe et c’est ce que font les grands joueurs. Peu importe les conditions, il trouve des solutions. »

Avant cette partie contre les Spurs, Jordan Poole avait compilé 25.9 points de moyenne à 49% de réussite au shoot et 44% à 3-pts sur les 18 derniers matches. Il a donc parfaitement rempli la mission de remplacer Stephen Curry, blessé depuis le match contre Boston, le 16 mars.

« J’ai toujours pensé que ses qualités à la création étaient sous-utilisées et cette saison, il fait plus dans ce domaine », poursuit l’intérieur. « En début de saison, on avait besoin de lui comme shooteur. Mais il n’est pas que ça. Il peut mettre dedans bien sûr, mais ce n’est pas uniquement un shooteur. C’est un vrai joueur. »

« C’est incroyable de comparer celui qu’il était il y a deux ans et demi et celui qu’il est maintenant »

Au point donc de devenir le Most Improved Player de la saison, le joueur qui a le plus progressé ? Draymond Green le pense et développe les arguments en ce sens.

« Ce trophée récompense celui qui a le plus progressé, pas la meilleure saison. Ça, c’est le MVP et souvent, on confond les deux. Je ne veux pas manquer de respect à Ja Morant, mais Ja est un candidat pour le trophée de MVP, il n’est pas le Most Improved Player, il était déjà incroyable la saison passée. Donc celui qui a connu la plus forte progression, c’est Poole, c’est clair. »

Steve Kerr semble d’accord également, même si le coach analyse davantage la progression du joueur depuis son arrivée en NBA, en 2019/20. Il avait terminé sa première saison avec 8.8 points de moyenne. Deux saisons plus tard, il inscrit 10 points de plus par match, en jouant seulement huit minutes de plus.

« Sa progression et sa maturité me plaisent beaucoup » , confie le coach. « C’est incroyable de comparer celui qu’il était il y a deux ans et demi et celui qu’il est maintenant. Tout le mérite lui en revient. Peu importe son rôle, il a écouté et progressé. Il ne s’est pas amélioré par accident, tout le monde au sein de la franchise le dit, il est celui qui bosse le plus. Voilà pourquoi sa transformation en moins de trois ans est si fantastique. »