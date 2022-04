Willie Green, le discours de la méthode

C’est peut-être l’acte fondateur d’un futur grand coach qui a eu lieu cette nuit sur le parquet des Clippers. Au début du quatrième quart-temps, Willie Green a rassemblé ses troupes pour lâcher quelques mots forts qui ont visiblement fait mouche.

Relégués à -10 à 12 minutes de la fin après avoir pourtant mené de 16 points, les Pelicans ont alors renversé la situation pour s’imposer 105-101 et décrocher leur place en playoffs. Willie Green est revenu sur ce moment fort aux airs de « game-changer ».

« C’était un match avec beaucoup d’émotion, avec une tonne de hauts et de bas. Mais notre mentalité, c’est que quoi qu’il arrive, on va continuer à se battre. On ne va pas reculer. Et c’est ce que je voulais que mes gars comprennent. Ils avaient mérité ce moment, cette opportunité », a-t-il confié. « C’était juste à eux d’aller la chercher. On se devait de la saisir, quels que soient les joueurs qui étaient sur le terrain. On savait que les Clippers allaient jouer dur. Mais notre état d’esprit, c’est qu’on était là pour gagner un match. Il fallait leur rappeler tout le travail qu’ils avaient fourni pour en arriver là et les mettre au défi de donner le meilleur d’eux-mêmes ».

Un parcours de miraculé

Malgré l’absence de Paul George, les Clippers ont chèrement vendu leur peau et n’étaient pas loin de réussir leur coup. Pour Willie Green, ce succès vient aussi le conforter dans ces aptitudes de coach, pour avoir su décrypter et contrer les plans de son homologue Tyronn Lue.

« C’était comme un combat de poids lourds. Il a fait ses ajustements en sortant ses intérieurs. On a essayé de s’ajuster à ça à notre tour. Ça n’a pas marché. On a remis nos grands et ça n’a toujours pas fonctionné. On essayait simplement des choses pour essayer de voir ce qui pouvait marcher et nous aider à jouer des deux côtés du parquet. Parce qu’ils sont durs à contrôler, que ce soit des joueurs comme Norman Powell, Reggie Jackson ou Marcus Morris, qui sont des supers joueurs et qui savent jouer ensemble. C’était dur, mais on s’est accrochés. C’est ce qui est le plus important, tenir le coup et se battre. On a pris des rebonds, et on a fini par mettre quelques tirs ».

La saison a été chaotique, entre le début de saison cata (1 victoire en 13 matches) et l’incertitude autour de Zion Williamson notamment, mais New Orleans est parvenu à ses fins. L’arrivée de CJ McCollum a redonné de l’élan à cette équipe qui a donc réussi à aligner deux succès en « play-in » pour intégrer le Top 8 à l’Ouest. Là-aussi, coach Green a pu savourer l’ampleur du chemin parcouru et se satisfaire de n’avoir jamais dérogé de sa ligne de conduite.

« Cette équipe me rappelle beaucoup celle de Phoenix »

« Ce parcours, c’est incroyable. On place Dieu en premier dans tout ce qu’on fait. On essaie de se traiter chacun avec respect, peu importe notre bilan. Et chaque jour où ils se sont présentés, ils se sont battus, du premier au dernier. On a su s’accrocher et c’est incroyable de voir le résultat. On est extrêmement heureux. Même s’il y a beaucoup de travail qui nous attend à partir de demain, on va clairement savourer cette victoire », a-t-il souligné. « C’est comme ça qu’on a résisté aux moments difficiles, par notre caractère. On a des joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de caractère dans notre franchise. C’est une joie d’aller au combat avec eux ».

Cette série face aux Suns sera la cerise sur le gâteau d’une saison où les joueurs des Pelicans et le coach ont beaucoup appris. Pour coach Green, quel que soit le résultat, New Orleans aura à apprendre de cette confrontation face à la formation qui domine l’Ouest depuis deux saisons et qu’il a vu grandir de près comme assistant de 2019 à 2021.

« Je ne savais pas comment allait tourner cette saison pour nous. Mais je pensais vraiment qu’on avait ce petit quelque chose pour accomplir un truc particulier, et ce depuis que je suis arrivé ici. Cette équipe me rappelle beaucoup celle de Phoenix, jeune, qui a faim, avec des joueurs de caractère. L’avenir est radieux ».