Les Rio Grande Valley Vipers décrochent un nouveau titre en G-League

Alors que les Rockets ont terminé avec le bonnet d’âne en NBA, leur équipe à l’étage inférieur vient de remporter un nouveau titre. Les Rio Grande Valley Vipers ont ainsi gagné cette nuit leur série, au meilleur des trois matches, face aux Delaware Blue Coats, affiliée aux Sixers.

Une deuxième manche remportée (131-114), sans beaucoup plus de difficulté que la première, grâce aux 29 points et 10 rebonds du pivot Mfiondu Kabengele, aux 24 points de Trevelin Queen ou encore aux 20 points et 11 rebonds de Daishen Nix. En face, Myles Powell s’est le plus démarqué avec ses 28 points alors que ses coéquipiers Patrick McCaw et Shaquille Harrison ont beaucoup souffert en adresse.

2022 NBA G League Champions⭐ We do this 4 you, Vipers fans!#4TheValley #RGVVipers pic.twitter.com/mVlwbFiRFW — RGV Vipers (@RGVVipers) April 15, 2022

Les Vipers, où évolue également un certain Gerald Green, avaient remporté le premier match de 17 points à l’issue d’une partie hyper offensive (145-128). Trevelin Queen avait fait grimper son compteur de points à 44 unités dans ce match. Récemment élu MVP du championnat, l’arrière a logiquement récupéré le titre de meilleur joueur de cette finale.

Avec ce nouveau trophée, le quatrième de l’histoire de la franchise, les Vipers deviennent l’équipe la plus titrée de la ligue de développement après les victoires en 2010, 2013 et 2019.