G-League : Trevelin Queen nommé MVP de la saison

Le MVP de la saison de G-League est connu. Il s’agit de l’arrière Trevelin Queen (25 ans, 1m98). Non drafté à sa sortie de New Mexico State en 2020, il avait été invité au camp d’entraînement des Lakers en début de saison avant d’être engagé par les Rockets via un « two-way contract » le 18 décembre.

Trevelin Queen a ensuite brillé avec les Rio Grande Valley Vipers cette saison, tournant à 25.3 points, 6.6 rebonds, 5.2 passes et 3.3 interceptions de moyenne sur 19 matchs. Ses performances ne lui ont toutefois pas offert beaucoup de temps de jeu aux Rockets puisqu’il n’a disputé que 10 matchs à un peu plus de 7 minutes en moyenne par match.

En G-League en revanche, l’arrière a brillé, avec sa dimension athlétique et sa palette d’attaquant plutôt complet.

Reste à savoir si cette distinction lui ouvrira plus de portes en NBA à l’avenir. Rien n’est moins sûr puisque parmi les précédents MVPs de G-League, seul Chris Boucher, élu en 2019, a réussi à se faire une place de façon durable à l’échelon supérieur. À noter également la présence de Paul Reed, MVP en 2021, dans le roster des Sixers.