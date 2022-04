Jarrett Allen va tenter de jouer contre les Hawks

Les Cavaliers et les Hawks jouent leur saison ce vendredi. Le vainqueur de ce duel décrochera la huitième place de l’Est et jouera les playoffs, contre Miami.

C’est pourquoi, d’après ESPN, Jarrett Allen fait le maximum pour revenir et aider ses coéquipiers pour ce match décisif. Le pivot, qui s’est fracturé le majeur gauche début mars, estime que sa présence contre Atlanta relève du « 50-50 ».

Comme il y a une semaine, quand il s’est entraîné avant le match contre Brooklyn, il ressent toujours une douleur à son doigt.

Peut-il la supporter le temps d’un match, dès lors qu’il s’agira d’attraper le ballon en attaque ou de prendre un rebond en défense ? Va-t-il prendre le risque d’aggraver sa blessure ? Réponse ce vendredi soir…

