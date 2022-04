Cleveland : Evan Mobley rassure ; Jarrett Allen patiente

Le scénario catastrophe, attendu depuis quelques jours, a donc bien eu lieu à Cleveland. La défaite à Brooklyn provoque la perte de la septième place, et les Hawks comme les Hornets se rapprochent (une victoire de retard seulement). Les mauvaises nouvelles sont nombreuses donc, mais une bonne parvient néanmoins à ressortir du lot.

Evan Mobley a en effet signé son retour, après deux semaines d’absence et sa blessure à la cheville du 28 mars contre Orlando. Et il n’a pas manqué son match avec 17 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 contres.

« Il a été excellent », se réjouit J.B. Bickerstaff pour le Plain Dealer. « Il fait 17 points et 7 rebonds, a eu de l’impact en défense, avec ses contres et ses rebonds. Pour un retour dans le groupe, il a été très bon. »

Avec un joli contre sur Kessler Edwards et plusieurs dunks en seconde période, Mobley n’a pas semblé gêné physiquement et il a joué 33 minutes. Parfait pour retrouver un peu de rythme avant le « play-in ».

« Je suis allé sur le parquet et j’ai joué, tout simplement », explique-t-il. « J’ai essayé de ne pas trop réfléchir au fait que je n’avais pas joué depuis quelques temps. J’ai joué mon jeu. C’est venu assez facilement, j’étais à l’aise dès le début de match. »

Quid de l’autre grand absent de la raquette des Cavaliers, Jarrett Allen ? Le pivot All-Star, qui s’est fracturé un doigt le 6 mars, a fait un entraînement individuel cette semaine. Puis, avant le match à Brooklyn, il s’est montré pendant une quinzaine de minutes, pour se tester avec quelques exercices.

Pour les Cavs, il s’agit de savoir si l’ancien des Nets peut supporter la douleur quand il attrape le ballon. La franchise espère encore un retour pour le « play-in » au moins, même s’il y a peu de chance qu’Allen soit à 100 % au niveau de sa main.

#Cavs Jarrett Allen went thru a pregame workout tonight ahead of the Nets game. (As you can see, he is still favoring his finger, essentially going one-handed) pic.twitter.com/hKhpunM0WC

— Chris Fedor (@ChrisFedor) April 8, 2022