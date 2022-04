On aurait pu l’appeler l’Ovni. Mais Puma a choisi les slogans « 1 of 1 », « Not from here » et « Rare » pour compléter le design original de la toute première chaussure-signature de LaMelo Ball, la MB.01.

Pour BasketUSA, le meneur des Hornets avait d’ailleurs expliqué cette volonté de concocter un modèle pas comme les autres afin de refléter sa singularité.

« Je vis selon la devise « One of One », ce qui signifie que je ne suis pas comme tout le monde. Je me distingue par ma différence et je suis toujours à 100% moi-même. C’est cette devise qui a inspiré la MB.01. Je voulais créer un type de basket différent, un qui n’est « pas d’ici », pour refléter mon parcours basket jusqu’à présent. La MB.01 est tout aussi unique que moi ! ».

Puisque le meneur des Hornets vient d’ailleurs, Puma a dévoilé un coloris « Galaxy » aux teintes bleu marine et doté d’un motif « spatial » sur la partie en mesh de la tige, le même que celui présent sur la boîte de la MB.01. Les lacets et finitions en orange et la semelle extérieure en vert-clair complètent l’ensemble.

La sortie de ce nouveau coloris est annoncée pour le 29 avril aux USA et le 20 mai en France.

(Via SneakerNews)

