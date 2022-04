Maxi Kleber quasiment remis de sa blessure à la cheville

Maxi Kleber ne se sent peut-être pas à 100% de ses moyens, mais il se sent à « 100% mieux ». L’ailier fort des Mavs est bloqué à l’infirmerie depuis début d’avril en raison d’une cheville douloureuse. À quelques jours de l’entame du premier tour face au Jazz, alors que l’issue concernant Luka Doncic reste incertaine, il vient de reprendre les entraînements normaux avec l’équipe.

« Ça craint d’être sur le terrain et de ne pas pouvoir bouger comme on le souhaite », livre au Dallas Morning News l’intérieur, qui traînait cette blessure depuis début mars. « Mais on a fait du très bon travail », ajoute l’Allemand en référence à l’équipe médicale. Le joueur de 30 ans avait déjà été gêné par un tendon d’Achille douloureux lors de la série face aux Clippers l’an dernier.

L’intéressé a sans doute bien fait de se soigner car les débuts de ses soucis de santé cette saison ont coïncidé avec une baisse de régime sur le plan statistique. De 8 points et 6 rebonds à 37% aux tirs avant le All-Star Game, il a chuté à 4.5 points et seulement 19% de loin après la pause, malgré un temps de jeu similaire.

Au-delà de son jeu d’attaque, il est toujours capable d’apporter de bonnes minutes dans la raquette texane, aux côtés de Dwight Powell. À voir donc à quel point son adresse suivra.

« Difficile à dire. C’est évident que lorsque tu as mal à la cheville, tu te penches un peu plus sur l’autre côté, ce qu’il ne faudrait pas faire. Mais je devrais quand même être capable de rentrer quelques tirs. Je ne veux pas chercher d’excuses. Je suis évidemment le genre de joueur qui, lorsque mon tir ne rentre pas, va au gymnase pour shooter autant que possible. »

Sa présence cette année ne sera sans doute pas de trop pour aller batailler avec Rudy Gobert sous le cercle.