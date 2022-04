Les Pelicans dominent les Spurs pour aller défier les Clippers en finale du « play-in »

C’était le match de tous les dangers puisque le perdant était éliminé de la saison 2021/22. Et dans ce contexte, ce sont les Pelicans qui ont tenu bon, à domicile et portés par un public bouillant, sous l’impulsion d’un excellent duo Ingram – McCollum, trop fort en attaque pour les Spurs.

Après un premier quart-temps d’observation pour les deux formations (26-22 pour les locaux), les Pelicans ont creusé l’écart par la suite, dans un premier temps juste avant la mi-temps (61-50), dans l’élan d’un énorme coup de chaud de CJ McCollum (27 points à la pause), puis plus largement au retour des vestiaires, après la montée en puissance de Brandon Ingram et Jonas Valanciunas dans le troisième quart-temps (+19). Dans l’ensemble, les hommes de Willie Green jouent donc un match plutôt tranquille, dans lequel ils sont assez largement en contrôle.

Mais les Spurs finissent par se réveiller : dans le quatrième quart-temps, la troupe de « Pop » entame un furieux comeback, colle un 16-1 aux Pelicans et l’écart passe de +21 à +6 (96-75 à 97-91) ! Plus de peur que de mal pour les Pelicans, qui réagissent après un temps-mort de Willie Green, par l’intermédiaire de Brandon Ingram, qui inscrit deux tirs importants à mi-distance pour redonner de l’air aux siens (101-91).

Les Spurs continuent de se battre mais ne parviennent plus à faire de « stops » en défense. L’écart se maintient à +10, et le chrono défile jusqu’au buzzer final. Malgré une grosse frayeur en fin de partie, les Pelicans s’imposent au terme d’un match qu’ils ont assez largement dominé, et envoient San Antonio, qui chute au premier tour du « play-in » pour la deuxième année consécutive, en vacances.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La faillite des titulaires des Spurs en première mi-temps. Si le cinq majeur de San Antonio a inscrit la moitié des points des Spurs en première mi-temps (25 points), cela reste moins que CJ McCollum… à lui seul ! L’arrière des Pelicans a planté 27 points en première période, avec notamment un coup de chaud dans le second quart-temps qui a permis de signer un premier break. Les titulaire des Spurs se sont ensuite réveillés en deuxième mi-temps (70 des 103 points au final), mais au vu du résultat final, ils regretteront ce retard à l’allumage.

– Pelicans vs. Clippers. Les Wolves qualifiés à la 7e place, il ne reste désormais plus qu’un ticket disponible pour les playoffs à l’Ouest. Cette 8e place, synonyme d’un duel au premier tour face aux Suns, se décidera vendredi, à l’occasion d’un ultime match entre les Pelicans et les Clippers.

TOPS/FLOPS

✅ CJ McCollum et Brandon Ingram, le « one-two punch ». Le premier a maintenu les Spurs à bonne distance en première mi-temps, le second les a repoussés en seconde mi-temps, et plus particulièrement dans le quatrième quart-temps, pour mettre un terme à leur furieux « run ». Comme prévu, les deux joueurs ont tenu la baraque en attaque, et terminent à 59 points en cumulé (32 pour CJ McCollum, 27 pour Brandon Ingram). Le talent offensif du duo, notamment dans la zone stratégique du mi-distance, a été trop compliqué à contenir pour les Spurs.

✅ Jonas Valanciunas. Le pivot lituanien a piétiné la raquette des Spurs et signe un double-double autoritaire : 22 points et 14 rebonds. Dans son sillage, les Pelicans ont largement dominé la bataille du secteur intérieur (56 points dans la peinture pour New Orleans, contre 38 pour San Antonio).

✅ Devin Vassell. Le jeune ailier « sophomore » a été le titulaire des Spurs le plus en vue. Il compile 23 points (7/13 à trois-points), 2 rebonds et 3 passes, et a notamment été un des instigateurs principaux du « run » de San Antonio dans le dernier quart-temps. Malheureusement, ses efforts ont été vains, mais l’ancien de Florida State a assurément gagné en expérience après une telle performance dans un match à tel enjeu.

⛔️ Dejounte Murray et Keldon Johnson. Les deux hommes forts du cinq majeur des Spurs ont déçu : le premier termine certes à 16 points, 9 rebonds et 5 passes, mais la manière n’y était pas (5/19), et le réveil était trop tardif. Le second ne fait guère mieux, avec 15 points à 6/20. Sans l’apport des deux piliers du cinq majeur, San Antonio a pris du retard en première mi-temps, et l’a payé cash en fin de partie, malgré une réaction qui a brièvement fait douter les Pelicans.

LA SUITE

Deuxième et dernier tour du « play-in » pour New Orleans, face aux Clippers dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h du matin.