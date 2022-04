Le président des Wizards confiant sur le dossier Bradley Beal

Selon Tommy Sheppard, les Wizards ne devraient pas être fixés avant le 1er juillet prochain. L’éventuelle prolongation de l’association avec Bradley Beal ne pourra pas être officialisée avant cette date.

L’arrière All-Star, qui a eu l’occasion de prolonger en début de saison, peut prétendre à un nouveau contrat de 246 millions sur cinq ans dès cet été s’il renonce à sa « player option » de 36,4 millions de dollars.

Malgré l’incertitude autour du joueur, qui n’a plus joué depuis fin janvier et dont la formation est déjà en vacances, le président de la franchise affiche sa confiance. « Je peux simplement me baser sur dix ans de relation avec lui. Je pense qu’il se sent bien ici, et qu’on se sent bien avec lui ici. Cela fonctionne bien », juge le dirigeant.

Ce dernier a conscience qu’une bonne partie de l’intersaison de son équipe est liée à la décision de son joueur vedette. Son éventuel départ imposerait de revoir tout le projet et possiblement de donner les clés du camion à Kristaps Porzingis, tout en misant sur quelques jeunes espoirs (Rui Hachimura, Deni Avdija, Daniel Gafford…).

Une relation de confiance

« Toutes les indications qu’il m’a données montrent qu’il veut être ici pour la suite », poursuit Tommy Sheppard. « Je m’en tiens aux dix années de confiance que j’ai dans notre relation. […] On a montré que c’est un endroit où il est possible de construire autour de lui. Je pense qu’il a montré à la communauté ici que lorsqu’il est en bonne santé, il est l’un des meilleurs joueurs à son poste. »

Un constat que Bradley Beal aura certainement envie de remettre au goût du jour, la saison prochaine, après une année galère tant sur le plan personnel – 40 matches joués cette saison, son plus petit total en carrière, et plus petite moyenne de points en quatre ans mais meilleure moyenne à la passe en carrière – et collectif.

« Je vois passer des choses passées à propos de Bradley et je me demande si nous parlons bien du même joueur. C’est un joueur unique, l’un des meilleurs à son poste en NBA » répète Tommy Sheppard. « Ce n’est pas une quête de vengeance par exemple, mais il veut réaffirmer : ‘Hey, je suis l’un des meilleurs joueurs de la ligue’. »

Toujours avec un maillot des Wizards sur le dos donc ?