La semaine dernière, on apprenait que John Wall allait activer sa « player option » à 47,4 millions de dollars, avant de négocier ensuite son départ, d’abord sous forme de transfert, puis de « buyout » si nécessaire.

Rafael Stone, le GM des Rockets, a confirmé les informations de HoopsHype. Les deux camps, la franchise et le joueur, vont donc travailler sur un transfert cet été.

« Je pense qu’il y a un vrai marché pour Wall », assure le dirigeant pour le Houston Chronicle. « Je crois qu’on va trouver un accord qui marchera aussi bien pour lui que pour nous. »

Si peu de franchises voudront accueillir et payer presque 50 millions de dollars un joueur comme John Wall, Rafael Stone pourra toujours chercher du côté des équipes à la recherche d’un contrat expirant. Enfin, il restera une ultime solution pour mettre un terme à cette aventure.

« Si aucun transfert ne se matérialise, alors on franchira ce pas du buyout », annonce-t-il. « Mais pour l’instant, il n’est pas focalisé là-dessus, et ce n’est pas mon cas non plus. »

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.