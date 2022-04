En désaccord sur son rôle à Houston, puisqu’il avait envie d’être titulaire alors que les Rockets n’avaient qu’une place de mentor en sortie de banc à lui offrir, John Wall a vécu une saison blanche cette année.

La franchise texane n’a pas réussi à lui trouver une porte de sortie et pour cause : le meneur de jeu pesait 44.3 millions de dollars et il n’a plus joué depuis avril 2021.

De plus, l’ancien de Washington a encore une année de contrat, à 47.4 millions de dollars, qui est en option. Et d’après HoopsHype, il va logiquement l’activer pour ne pas faire une croix sur une telle somme d’argent.

Est-ce à dire qu’il va rester à Houston en 2022/23 ? Non, car l’idée serait ensuite de trouver un transfert. Bonne chance pour les Rockets et ses agents, car peu de franchises voudront l’accueillir et le payer presque 50 millions, sauf celles à la recherche d’une contrat expirant.

Si aucun échange n’est monté cet été et avant le début de saison, alors un « buyout » sera ensuite négocié. Dès qu’un accord sera trouvé, John Wall deviendra libre de signer où bon lui semble. À petit prix.

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.