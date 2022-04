Preview Play-in | Minnesota (7) – LA Clippers (8)

Les Clippers ont habitué leurs fans à nourrir de grosses ambitions depuis l’arrivée du tandem George-Leonard à l’été 2019. Mais leurs blessures à répétition ont été accompagnées par de la frustration en playoffs, entre le revers renversant face aux Nuggets dans la « bulle » d’Orlando en 2020 (4-3 après avoir mené 3-1 en demi-finale de conférence) et la finale de conférence perdue face aux Suns sans Kawhi Leonard, touché au genou, en 2021.

Cette exercice 2021/22 a encore été accompagné de son lot de blessures puisqu’avec la saison blanche de Kawhi Leonard, est rapidement venue s’ajouter une longue convalescence de Paul George, touché au coude.

Malgré ces circonstances, les hommes de Tyronn Lue ont réussi à s’en tirer et à se qualifier pour le « Play-in » dans une conférence moins compétitive que dans le passé. Le retour de Paul George in extremis a rebattu les cartes et redonné un peu d’élan aux Clippers, qui ont terminé 8e. Ils vont devoir réaliser un « upset » pour essayer d’arracher leur place en playoffs sur le parquet de Wolves aux dents longues.

Pour Minnesota, c’est un peu le schéma inverse qui s’est produit puisque les troupes de Chris Finch ont longtemps navigué dans l’incertitude après une saison 2020/21 bouclée à la 13e place à l’Ouest. Les deux premiers mois ont été difficiles et le bilan était encore négatif début 2022 (16v-20d). Et puis le déclic a eu lieu.

D’Angelo Russell a retrouvé des couleurs pour épauler un Karl-Anthony Towns pour sa part irréprochable, et Anthony Edwards a confirmé son statut de future star de la ligue, donnant à ces Wolves un visage bien plus conquérant, avec l’aide de « role players », bonifiés par l’arrivée de Pat Beverley.

Le destin de ces deux franchises va donc se jouer sur ce premier match couperet, avec un avantage pour Minnesota qui évoluera à domicile et au complet, avant un potentiel deuxième choc dans la foulée pour le perdant de cette confrontation.

PRÉSENTATION DES WOLVES

Les titulaires : D. Russell, P. Beverley, A. Edwards, J. Vanderbilt, K. Towns.

Les remplaçants : J. McLaughlin, L. Bolmaro, J. Nowell, M. Beasley, N. Knight, J. Okogie, J. Layman, T. Prince, J. McDaniels, N. Reid, G. Monroe.

Pas d’absents.

Le coach : C. Finch.

Prolongé lundi, Chris Finch a trouvé la bonne formule depuis le début de l’année 2022, permettant à Karl-Anthony Towns de pouvoir se « reposer » sur deux lieutenants, D’Angelo Russell et Anthony Edwards.

Le groupe va se présenter au complet et avec un banc susceptible de peser sur ce premier match, entre le sniper Malik Beasley, la paire défensive Okogie-Prince ou encore l’hyperactif Naz Reid. À voir l’option que le coach des Wolves choisira entre une doublette Russell-Beverley ou un meneur pur accompagné de Malik Beasley et Anthony Edwards sur les postes extérieurs, comme il l’a parfois fait cette saison, afin de disposer d’une rotation plus « naturelle » avec un Pat Beverley en sortie de banc pour booster la « second unit » et le trio Nowell-Okogie-Prince pour assurer aux postes 2-3.

Le point fort

– Karl-Anthony Towns. Le pivot des Wolves n’a pas baissé le pied et affiche encore une ligne de stats proche de sa meilleure en carrière. Ce qui a changé la donne, c’est qu’il est désormais mieux entouré et surtout plus régulier. Il se comporte en leader, et reste la menace principale. Il pourrait d’ailleurs profiter d’une rotation un poil juste au poste 5 du côté des Clippers pour dominer.

Le point faible

– L’irrégularité. Qu’on pourrait également appeler la fougue de la jeunesse pour ce groupe dont la moyenne ne dépasse pas les 25 ans. C’est ce qui fait toute l’incertitude de ce premier rendez-vous, tant les Wolves ont montré qu’ils étaient capables du meilleur comme du pire, notamment sur cette fin de saison régulière. Sur ce point, l’impact de D’Angelo Russell et Anthony Edwards seront déterminants, car c’est de leur niveau que dépendra aussi Karl-Anthony Towns en termes d’opportunités. Le jeu peut complètement s’ouvrir, ou à l’inverse le piège peut se refermer sur lui si ses petits camarades ne sont pas au rendez-vous. La régularité, c’est la prochaine étape affichée pour cette équipe de Minnesota dans cette configuration.

PRÉSENTATION DES CLIPPERS

Les titulaires : R. Jackson, P. George, M. Morris Sr, N. Batum, I. Zubac.

Les remplaçants : T. Mann, R. Hood, L. Kennard (incertain – ischios), R. Covington, A. Coffey, N. Powell, I. Hartenstein.

Les absents : K. Leonard.

Le coach : T. Lue.

Les Clippers ont réussi une saison exemplaire au regard des mésaventures rencontrées, et Tyronn Lue y est pour beaucoup. Depuis les playoffs, le coach californien a réussi à insuffler un état d’esprit « commando » à son groupe qui a su se réinventer pour rester compétitif.

Les retours de Paul George et de Norman Powell dans la foulée ont regonflé le moral des troupes. En l’état, cette équipe peut évidemment s’offrir le scalp des Wolves dans le Minnesota, avec notamment le trio Jackson-Mann-Covington comme potentiels facteurs X.

Le point fort

– Deux retours qui comptent. La dernière sortie de Paul George à 23 points, 7 rebonds et 12 passes décisives en trois quart-temps a confirmé que l’intéressé était à son meilleur niveau. L’arrière/ailier All-Star s’est notamment distingué avec une belle adresse extérieure, signe que son coude ne le fait plus souffrir. À ses côtés, le retour de Norman Powell offre également plus de marge de manœuvre à Tyronn Lue, puisqu’il possède un vrai leader offensif en sortie de banc. Deux coups de pouce qui pourraient donner des ailes à un groupe qui s’est durement battu toute la saison pour assurer sa présence dans le top 10.

Le point faible

– Une raquette limitée. Avec une paire de postes 3-4 Morris-Batum pour assurer la position de « stretch four » (voire Robert Covington) et une doublette Zubac-Harteinstein pour gérer le poste 5, les Clippers doivent s’attendre à être ciblés dans ce secteur de jeu, avec Karl-Anthony Towns comme principale menace.

LA CLÉ DU MATCH

– Anthony Edwards. Avec Josh Okogie, Taurean Prince, voire Pat Beverley, le sophomore se verra confier la défense sur l’ennemi public numéro 1, Paul George, auteur d’un retour rassurant sur cinq matchs de fin de saison régulière. Défendre sur un tel joueur pour son tout premier match de « postseason » en carrière, c’est le genre de défi qui devrait le motiver. Difficile toutefois de savoir comment il va réagir dans ce nouvel environnement, avec plus de pression, sachant qu’il fait aussi encore preuve d’irrégularité en attaque. Mais si c’est l’Anthony Edwards des bons jours, la mission s’annonce compliquée pour les Clippers.

SAISON RÉGULIÈRE

LA Clippers 3-1

3 novembre : Minnesota – LA Clippers (115-126)

5 novembre : Minnesota – LA Clippers (84-104)

14 novembre : LA Clippers – Minnesota (129-102)

3 janvier : LA Clippers – Minnesota (104-122)

VERDICT

MINNESOTA. L’ambiance promet d’être chaude à Minneapolis, qui n’a accueilli que deux matchs de playoffs sur les 17 dernières saisons. C’est sans doute un élément clé dans cette opposition très équilibrée. Les Clippers sont, certes, sur une bonne dynamique avec le retour de Paul George, mais les Wolves, qui ont longtemps flirté avec la sixième place, auront leur destin en main. Surtout que le gagnant ira défier des Grizzlies impressionnants mais très jeunes au premier tour, alors que le perdant devra ensuite batailler pour défier les Suns, finalistes en titre et plus impressionnants que jamais.

HORAIRE

À 03h30, ce mardi soir.