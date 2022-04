Preview Play-in | Brooklyn (7) – Cleveland (8)

Pour beaucoup, avec leur trio Kyrie Irving — James Harden — Kevin Durant, les Nets étaient les favoris naturels au titre NBA de 2022. Sauf qu’entre temps, le statut vaccinal de Kyrie Irving l’a empêché de jouer, la « trade deadline » a vu James Harden partir chez les Sixers et les blessures ont plombé la deuxième partie de saison de Kevin Durant.

À tel point que Brooklyn doit aujourd’hui passer par la case « play-in » pour assurer ne serait-ce que sa qualification en playoffs. Tout sauf une évidence pour cette équipe, certes portée par un tandem de feu (Irving/Durant), mais qui manque de continuité collective et qui attend toujours de pouvoir compter sur Ben Simmons, le supposé troisième larron du « Big Three » new-yorkais, arrivé en provenance de Philadelphie.

Également auteurs d’une saison surprenante, mais au sens positif du terme cette fois-ci, les Cavaliers entendent donc profiter des faiblesses de leurs adversaires pour leur chiper la 7e place et ainsi défier les Celtics au premier tour. Reste à savoir si la seconde partie de campagne ratée des joueurs de Cleveland leur portera préjudice dans cette affiche de tous les dangers, au point de devoir jouer un deuxième match de barrage contre le vainqueur du duel entre les Hawks et les Hornets.

Car c’est là tout l’enjeu de cette rencontre entre Nets et Cavaliers : ne pas s’embarquer dans un « win or go home game », au risque de devoir partir en vacances plus tôt que prévu…

PRÉSENTATION DES NETS

Les titulaires : K. Irving, Se. Curry, B. Brown, K. Durant, A. Drummond.

Les remplaçants : G. Dragic, P. Mills, D. Duke Jr, C. Thomas, K. Edwards, D. Sharpe, B. Griffin, L. Aldridge, N. Claxton.

Les absents : B. Simmons, J. Harris.

Le coach : S. Nash.

Sauf surprise, Steve Nash devrait beaucoup tirer sur les organismes de ses titulaires. Il faut dire que le banc des Nets n’a pas apporté satisfaction jusqu’à présent, entre le manque de rythme de Goran Dragic, qui sort du protocole sanitaire, la crise de confiance de Patty Mills, l’irrégularité des rookies Cameron Thomas, David Duke Jr, Kessler Edwards et Day’Ron Sharpe ou les prestations poussives de Blake Griffin et LaMarcus Aldridge, voire Nic Claxton.

Entourés de « role players » complémentaires et de qualité, comme Seth Curry, Bruce Brown et Andre Drummond, Kevin Durant et Kyrie Irving seront donc les principales armes à disposition de Brooklyn, qui espère toujours retrouver (ou plutôt découvrir) Ben Simmons au cours du premier tour des playoffs. Aussi bien face au Heat que face aux Celtics…

Le point fort

– Le duo Irving/Durant. Difficile de rêver meilleur tandem pour aborder un match couperet comme celui-ci. Au cours de leurs carrières respectives, Kyrie Irving et Kevin Durant ont effectivement démontré qu’ils excellaient sans doute mieux que jamais lorsqu’ils sont dos au mur. Avec pas moins de 57.3 points de moyenne inscrits en cumulé cette saison, le meneur et l’ailier All-Star forment la paire la plus prolifique de la ligue au scoring et il faudra bien de telles prouesses de leur part pour que les Nets se tirent du « play-in » puis aillent aussi loin que possible en playoffs (et sans avantage du terrain), comme imaginé en début de campagne.

Le point faible

– La défense. Si l’attaque des Nets tourne à plein régime avec Kyrie Irving (118.9 points sur 100 possessions), impossible d’en dire autant de leur défense (113.8 points sur 100 possessions). C’est d’ailleurs la principale faiblesse de la franchise new-yorkaise, au-delà de son manque de vécu collectif. Car, en l’absence de Ben Simmons, Steve Nash ne peut pas véritablement s’appuyer sur des spécialistes défensifs, entre Kyrie Irving, Seth Curry, Andre Drummond, Patty Mills, Blake Griffin ou LaMarcus Aldridge. Et il ne faut pas non plus s’attendre à ce que Ben Simmons, avec un temps de jeu limité et de retour après de longs mois loin des parquets, métamorphose complètement Brooklyn, dans ce secteur de jeu…

PRÉSENTATION DES CAVALIERS

Les titulaires : D. Garland, C. LeVert, I. Okoro, L. Markkanen, E. Mobley.

Les remplaçants : R. Rondo, B. Goodwin, D. Windler, C. Osman, L. Stevens, K. Love, E. Davis, M. Brown.

Les absents : J. Allen, C. Sexton, D. Wade.

Le coach : J.B. Bickerstaff.

Le suspense n’a pas duré bien longtemps : non, Jarrett Allen ne pourra pas tenir sa place avec les Cavaliers, face à son ancienne formation. Touché au doigt, le pivot All-Star n’est pas encore à 100% et, sans lui, c’est Caris LeVert qui débutera à l’arrière, aux côtés de Darius Garland, décalant Isaac Okoro à l’aile, Lauri Markkanen dans la raquette et Evan Mobley plus près du cercle.

Sur le banc, c’est Kevin Love qui aura la lourde charge de sanctionner la « second unit » des Nets et compenser au mieux l’absence de Jarrett Allen. Sur quelques séquences, Rajon Rondo et Lamar Stevens devraient aussi être responsabilisés par leur coach, au même titre que Cedi Osman ou Dylan Windler sur les postes extérieurs.

Le point fort

– La continuité collective. Contre cette équipe des Nets en quête d’équilibre sur le plan collectif, les Cavaliers ont une réelle carte à jouer à ce niveau. Autour de Darius Garland et Evan Mobley, qui risquent de se régaler sur « pick-and-roll » face à la défense new-yorkaise, les hommes de J.B. Bickerstaff présentent déjà pas mal de garanties en tant qu’équipe et ce n’est pas un hasard s’ils ont été capables de surmonter les nombreuses blessures auxquelles ils ont été confrontés. Soudés autour de leur coach, les joueurs de Cleveland ne sont jamais du genre à lâcher prise et cette résilience peut faire la différence à ce stade de la saison.

Le point faible

– La dynamique. Auteurs d’une première partie de saison canon (35 victoires – 23 défaites), les Cavaliers ont ensuite perdu le fil après le All-Star Weekend. Au point de passer de la 3e à la 8e place de la conférence Est en moins de deux mois. Une fin de campagne en eau de boudin pour les joueurs de l’Ohio, plombés par les blessures (et notamment celle de Jarrett Allen) et incapables de rectifier suffisamment le tir pour s’éviter une chute hors du Top 6. Autant dire qu’une élimination lors du « play-in » risque de sérieusement affecter le moral de ce groupe, longtemps promis à retrouver les playoffs mais aujourd’hui en danger.

LA CLÉ DU MATCH

– L’expérience. Contrairement à Kevin Durant, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Patty Mills, Goran Dragic ou encore Andre Drummond, les joueurs des Cavaliers sont presque tous inexpérimentés. Si les arrivées en cours de route de Rajon Rondo et Caris LeVert, pour épauler Kevin Love et Ed Davis comme « grands frères », ont quelque peu vieilli l’effectif, la franchise de l’Ohio reste l’une des plus jeunes de la ligue et neuf de ses membres n’ont jamais connu les playoffs jusqu’ici. Parmi eux : Darius Garland, Evan Mobley, Lauri Markkanen et Isaac Okoro. Autrement dit quatre titulaires de Cleveland…

SAISON RÉGULIÈRE

Brooklyn 3-1

17 novembre : Brooklyn – Cleveland (109-99)

22 novembre : Cleveland – Brooklyn (112-117)

17 janvier : Cleveland – Brooklyn (114-107)

8 avril : Brooklyn – Cleveland (118-107)

VERDICT

BROOKLYN, pour retrouver Boston dès le premier tour, dans un remake des playoffs 2021, et ainsi se glisser dans la partie de tableau de Milwaukee et de Chicago. Laissant Cleveland jouer sa survie contre Atlanta ou Charlotte, dans le deuxième tour du « play-in »…

HORAIRE

À 01h00, ce mardi soir.