Play-in à l’Est | Les Hornets sur une meilleure dynamique qu’en 2021 ?

Les deux dernières saisons des Hornets se ressemblent en bien des points. Comme la saison dernière, la franchise de Caroline du Nord a terminé à la 10e place de l’Est après avoir fléchi sur la deuxième partie de saison et va se présenter sans son « go-to-guy », Gordon Hayward, à nouveau blessé au pied pour au moins deux semaines.

Pour la deuxième fois de suite, c’est l’épreuve du « play-in » qui se présente avec la nécessité de remporter deux matchs à l’extérieur pour voir les playoffs.

Face aux Pacers en 2021, Charlotte n’avait pas existé en s’inclinant d’entrée, 144-117. Qu’en sera-t-il sur le parquet des Hawks cette fois ? Les troupes de James Borrego abordent toutefois l’obstacle Atlanta avec plus de confiance puisque le groupe a un an d’expérience en plus et surfe sur une meilleure dynamique que la saison précédente.

« C’est une chance de pouvoir jouer des matchs importants en post-saison, et nous avons déjà gagné à Atlanta » a déclaré le coach de Charlotte. « Nous allons essayer de recommencer. Je n’ai aucune idée pour la suite. J’en saurai plus après mercredi soir. Mais l’opportunité de jouer un match de basket décisif est énorme pour notre groupe. Notre groupe aime être en déplacement. C’est une équipe très résistante qui sera prête au combat mercredi ».

Se servir de l’expérience précédente

Comme motif d’espoir, James Borrego peut en effet se référer au bilan de ses troupes à l’extérieur, passé de 15v-21d l’an dernier à 21v-20d cette saison. Pour Terry Rozier, le groupe a également fini sa saison sur une meilleure note, là où ils avaient dû réintégrer LaMelo Ball en fin d’exercice en 2020/21.

« J’ai l’impression qu’en fin de saison dernière, nous avions perdu cinq fois de suite, quelque chose comme ça », se souvient l’arrière. « Cette année, nous jouons probablement notre meilleur basket, alors je veux juste que cela continue. L’année dernière était l’année dernière. Ne nous laissons pas rattraper par ce qui s’est passé et ce genre de choses. C’est une nouvelle année, c’est une nouvelle équipe, donc nous allons produire de meilleurs efforts ».

Comme l’a sous-entendu Terry Rozier, le groupe a également pour atout d’avoir peu bougé et présente donc un collectif plus affirmé pour passer cette double épreuve.

« Honnêtement, j’ai l’impression que le fait de jouer ensemble de plus en plus permet à chacun de comprendre le jeu des autres. Les joueurs commencent à connaître leur rôle. J’ai l’impression que les choses deviennent plus claires avec tout le monde, car chacun connaît son rôle. C’est le sentiment global et nous allons continuer à nous améliorer », a confirmé LaMelo Ball. « C’est une atmosphère différente de celle de la saison normale, donc nous devons être prêts et nous souvenir de ce que les Pacers nous ont fait l’année dernière. Donc, il faut prendre ce match très au sérieux ».