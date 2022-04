Rechute pour Gordon Hayward !

Un petit match et puis s’en va… Après deux mois d’absence, Gordon Hayward avait repris face aux Sixers le 2 avril dernier, et malheureusement, The Athletic nous apprend qu’il a repris la direction de l’infirmerie. L’ailier des Hornets se ressent encore de douleurs au pied gauche, et il en reprend pour deux semaines d’absence. Au minimum.

Pas question donc de participer au « play-in », et dans le meilleur des cas, et si les Hornets se qualifient, il pourrait revenir pendant le premier tour.

Nos confrères précisent qu’il sera plâtré et ce n’est évidemment pas bon signe.