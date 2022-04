Le MVP de la nuit | Austin Reaves profite à fond des circonstances

Les stars absentes, Malik Monk et Austin Reaves ont profité de ce dernier match de la saison pour briller. Le premier a marqué 41 points, son record en carrière, et le second a réalisé un triple-double digne de LeBron James.

Le rookie de Los Angeles a même fait le match de sa vie en compilant 31 points, 16 rebonds et 10 passes décisives. C’est simple, dans chaque domaine, c’est un nouveau record personnel !

Outre les chiffres, Austin Reaves a porté les Lakers dans les dernières secondes. Les Californiens étaient menés de 17 points en dernier acte, mais avec cinq points et une interception capitale dans les 17 dernières secondes, l’arrière a envoyé les deux équipes en prolongation.

Dans le temps supplémentaire, les Nuggets ont encore deux points d’avance quand, en moins de trois minutes, Austin Reaves passe un 7-0 à lui tout seul pour offrir la victoire à Los Angeles.

« Même si ce match n’avait aucune importance, c’est une autre occasion de montrer ce qu’on peut apporter » a-t-il ainsi conclu quant à sa performance.