Donte DiVincenzo déjà fâché contre les Kings ?

Les Kings avaient les yeux sur Donte DiVincenzo depuis longtemps, puisqu’ils avaient déjà essayé de lui mettre la main dessus lors du « sign-and-trade » avorté de Bogdan Bogdanovic. Finalement arrivé à Sacramento en février dernier, il voyait ce nouveau départ comme quelque chose de logique et de bénéfique.

« Quand j’ai appris la nouvelle du transfert, j’étais super content », confiait-il. « C’était le destin, ça devait arriver. Il y a un respect mutuel, je voulais être ici et ils me voulaient aussi. C’est un super sentiment, et cela vous donne envie de vous donner à fond et jouer le plus dur possible. Pas seulement pour l’équipe, pour toute l’organisation. »

Sauf que deux mois plus tard, l’ambiance aurait changé. D’après James Ham, Donte DiVincenzo et son camp seraient très mécontents de la gestion des Kings, qui ne l’ont titularisé qu’une fois depuis son arrivée.

Le double champion NCAA (2016 et 2018) et MOP du Final Four en 2018 apporte pourtant une énergie défensive précieuse sur les extérieurs, et après l’avoir convoité pendant si longtemps, on peut en effet se demander pourquoi Sacramento lui préfère Justin Holiday dans cette fin de saison (encore) sans enjeu pour débuter les matchs.

Un mauvais calcul de Sacramento ?

Pour le camp de l’ancien Buck, c’est que les Kings cherchent à limiter sa valeur avant l’été. Free agent protégé l’été prochain, Donte DiVincenzo pense en effet pouvoir décrocher une « mid-level exception » qui lui permettrait de toucher environ 10 millions de dollars chez un club qui ne paye pas la « luxury tax ». Une somme que Sacramento trouve trop haute, et que le club chercherait à réduire en évitant que l’arrière ne brille trop fort.

Sauf que comme l’explique James Ham, ce calcul mathématique pourrait avoir des conséquences relationnelles.

Car si Donte DiVincenzo reste à Sacramento avec un contrat plus bas que ce qu’il espérait, persuadé que les Kings ont volontairement torpillé sa valeur, le mariage partira sur de très mauvaises bases…

