Transféré par les Bucks à la « trade deadline » jeudi dernier, Donte DiVincenzo effectuait cette nuit ses débuts avec les Kings, victorieux sur le parquet des Wizards. En sortie de banc, l’arrière a réalisé un match correct, avec 7 points (2/9), 2 rebonds, 5 passes et 1 interception en 19 minutes.

Après la rencontre, il était interrogé sur ce nouveau chapitre de sa carrière qui s’ouvre dans la capitale californienne. Déjà quasiment un King lors de l’intersaison 2020, lorsque les Bucks et les Kings s’étaient entendus sur un « sign-and-trade » (avorté) de Bogdan Bogdanovic, il savourait son arrivée à Sacramento.

« Quand j’ai appris la nouvelle du transfert, j’étais super content. C’était le destin, ça devait arriver. Il y a un respect mutuel, je voulais être ici et ils me voulaient aussi. C’est un super sentiment, et cela vous donne envie de vous donner à fond et jouer le plus dur possible. Pas seulement pour l’équipe, pour toute l’organisation. »

Le GM des Kings, Monte McNair, confirmait de son côté que la franchise souhaitait recruter l’ancien joueur de Villanova depuis plusieurs mois. « Donte est assurément un joueur que nous avions ciblé depuis un certain temps, et nous sommes ravis de l’intégrer enfin dans notre franchise. Il progresse depuis son retour [de blessure], il commence à faire des gros matches. C’est un joueur qui était titulaire en playoffs, avec une équipe qui est devenue championne. Donc on sait ce qu’il apporte sur le terrain. »

« Nous sommes enthousiastes de l’avoir ici, enfin sous un uniforme des Kings » concluait-il, rappelant que cela fait donc plus d’un an que la franchise cherchait à l’attirer en Californie.