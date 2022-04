Al Horford confirme être vacciné contre le Covid-19

Le 28 mars dernier, les Celtics s’étaient déplacés à Toronto sans plusieurs cadres. Dont Al Horford, officiellement pour « raisons personnelles ». Il n’en fallait pas davantage pour que certains imaginent que l’intérieur des Celtics n’était pas vacciné, seuls les joueurs vaccinés pouvant affronter les Raptors chez eux. « Les choses sont claires à ce sujet, je serai prêt à jouer où que ce soit », avait déclaré à l’époque le vétéran, sans s’étendre davantage sur sa situation vaccinale.

Celui-ci a pourtant bien suivi un cycle vaccinal complet. C’est ce qu’il vient d’affirmer au Boston Globe, assurant avoir conscience que son absence lors de ce déplacement au Canada a pu interroger.

« C’est quelque chose dont je n’ai pas voulu parler. On a clairement dit avec les Celtics que nous n’allions pas discuter de ces choses. C’est une question de santé, et on respecte les points de vue personnels de chacun. C’est pourquoi je ne vais pas entrer dans le vif du sujet et en parler », justifie le quintuple All-Star.

Ce dernier pourra donc jouer à Toronto en cas de série de playoffs face aux Raptors. Cette hypothèse est toujours d’actualité dès le premier tour car les Raptors vont finir à la 5e place à l’Est, tandis que les Celtics, troisièmes ce matin, peuvent encore être dépassés dans la dernière ligne droite par les Sixers.

À noter que les deux meilleurs marqueurs de l’équipe, Jayson Tatum et Jaylen Brown, n’étaient pas non plus de ce match à Toronto, fin mars. Le premier, qui a déjà eu le Covid, a dit à plusieurs reprises qu’il était entièrement vacciné.

Le second, qui avait mis en avant une blessure au poignet pour justifier son absence, n’avait pas souhaité en dire davantage sur son statut vaccinal. « En tant que vice-président du syndicat des joueurs, c’est mon devoir de protéger les droits et la vie privée de nos joueurs. Vous ne m’entendrez donc pas commenter ma situation ou celle d’un autre », avait prévenu l’ailier.