Stats & Highlights | Milwaukee et Dallas assurent, les Lakers gagnent enfin

Sérieux, les Bucks ont largement dominé les Pistons pour conserver leur deuxième place de la conférence Est. Autre succès facile mais important au classement : celui des Mavericks contre les Blazers.

Luka Doncic et compagnie auront l’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs. C’est une première pour la franchise texane depuis 2011, l’année du titre.

Enfin, les Knicks ont gagné contre les Wizards et les Lakers ont écarté le Thunder, et ainsi offert à leur public une ultime victoire dans cette saison ratée.

Detroit – Milwaukee : 101-131

Les Pistons ont bien simplifié les choses aux Bucks. Les joueurs de Detroit ont commencé le match avec un affreux 1/16 au shoot avec seulement huit points en premier quart-temps ! Forcément, Milwaukee a déjà pris le large.

Giannis Antetokounmpo (30 points, 13 rebonds, 8 passes) n’a pas besoin de forcer et l’écart monte rapidement au-dessus des 30 points après la pause. Sans un Rodney McGruder à 26 points, son record en carrière, l’addition aurait été plus salée pour les troupes de Dwane Casey.

Pistons / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Livers 19 0/2 0/1 0/0 0 3 3 0 2 2 0 0 -29 0 3 S. Bey 33 7/19 2/12 4/4 0 1 1 2 2 0 0 0 -32 20 11 I. Stewart 27 1/6 1/4 2/2 5 7 12 4 3 0 0 2 -31 5 18 C. Cunningham 39 6/18 0/5 2/2 0 6 6 7 4 0 6 1 -38 14 10 K. Hayes 27 3/9 0/5 0/0 0 3 3 3 1 0 0 1 -41 6 7 K. Olynyk 23 4/7 1/4 8/9 1 4 5 5 2 0 3 1 -1 17 21 F. Jackson 16 1/8 1/5 0/0 1 3 4 1 2 1 0 0 +2 3 2 C. Edwards 13 2/4 1/3 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 +6 5 6 R. McGruder 24 9/11 4/5 4/4 2 1 3 2 2 2 1 0 +3 26 30 B. Key 20 2/6 0/4 1/2 0 4 4 2 3 1 1 0 +11 5 6 Total 35/90 10/48 21/23 9 34 43 27 22 6 11 5 101 Bucks / 131 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 28 9/16 1/3 11/13 1 12 13 8 1 2 1 0 +19 30 43 K. Middleton 28 6/13 3/7 0/0 0 1 1 1 1 2 0 0 +26 15 12 B. Lopez 21 7/11 3/4 0/0 2 2 4 0 2 0 1 1 +21 17 17 J. Holiday 27 5/11 0/4 0/0 0 3 3 9 3 0 2 0 +28 10 14 W. Matthews 22 4/6 0/2 1/1 0 1 1 1 1 0 0 0 +26 9 9 S. Mamukelashvili 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 2 2 T. Antetokounmpo 6 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 6 6 J. Nwora 6 0/2 0/1 1/2 0 3 3 0 0 0 0 0 +3 1 1 S. Ibaka 11 4/5 0/1 0/0 2 2 4 0 3 0 0 0 +1 8 11 B. Portis 22 4/13 0/3 0/0 4 11 15 0 1 0 0 0 +4 8 14 G. Hill 16 3/6 1/4 3/3 0 0 0 1 1 0 1 0 +7 10 7 J. Carter 14 1/3 1/2 0/0 0 1 1 3 3 1 1 0 -7 3 5 P. Connaughton 24 3/8 2/5 2/2 1 3 4 2 2 1 1 0 +6 10 11 R. Tucker 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 +5 0 3 L. Wigginton 8 0/3 0/1 2/2 0 2 2 2 1 0 0 0 +5 2 3 Total 50/101 11/37 20/23 10 41 51 29 20 7 7 1 131

Washington – New York : 92-114

En encaissant un 10-0 pour commencer et en shootant à 2/9 à 3-pts, les Knicks ont connu un début de rencontre difficile. Puis, en deuxième quart-temps, ils inversent la tendance, grâce à un homme : Obi Toppin.

C’est lui qui passe un 6-0 pour conclure la première période. Après la pause, New York fait plus fort encore avec un 13-0. Les Wizards sont dans les cordes et Toppin termine avec 35 points, son record en carrière. Seul bémol de cette soirée, l’alerte au genou droit de RJ Barrett, qui n’a joué que 15 minutes.

Wizards / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Hachimura 28 8/14 3/5 2/4 0 3 3 1 1 0 0 1 -14 21 18 C. Kispert 26 2/5 2/5 2/2 0 6 6 1 1 1 0 0 -16 8 13 D. Avdija 26 5/11 1/4 0/0 1 3 4 3 2 1 4 0 -20 11 9 D. Gafford 20 4/4 0/0 1/1 0 2 2 0 2 0 0 1 -16 9 12 T. Satoransky 20 2/6 0/2 0/0 0 2 2 8 1 0 3 0 -19 4 7 A. Gill 16 2/2 0/0 0/0 0 2 2 2 2 1 3 0 -8 4 6 I. Todd 16 2/6 0/3 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 -8 4 0 J. Schakel 12 1/4 1/3 2/2 0 4 4 0 0 1 1 0 0 5 6 T. Bryant 26 0/4 0/2 0/0 0 10 10 0 2 0 1 3 0 0 8 V. Carey Jr. 7 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 1 0 -13 1 -1 I. Smith 16 3/4 1/1 0/0 0 1 1 4 0 1 2 0 -3 7 10 R. Neto 20 5/7 1/3 3/4 0 1 1 1 4 0 4 0 +7 14 9 C. Winston 8 1/2 0/0 2/2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 4 3 Total 35/69 9/28 13/17 2 35 37 21 19 5 22 5 92 Knicks / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Sims 34 1/4 0/0 4/4 4 5 9 3 4 1 1 2 +24 6 17 O. Toppin 38 14/22 6/9 1/1 1 3 4 1 1 2 2 0 +18 35 32 A. Burks 33 1/9 1/6 3/4 1 6 7 5 4 1 2 1 +25 6 9 E. Fournier 28 6/14 4/10 1/2 0 3 3 2 4 2 0 0 +22 17 15 R. Barrett 15 6/10 0/0 2/4 0 3 3 2 0 0 0 0 +3 14 13 F. Hunt 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 +3 0 1 T. Gibson 23 3/5 0/0 4/4 3 3 6 2 1 2 2 0 +3 10 16 M. McBride 19 1/5 1/4 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 -3 3 2 I. Quickley 36 9/18 4/9 1/1 1 5 6 10 1 2 2 0 +23 23 30 R. Arcidiacono 13 0/1 0/1 0/0 0 3 3 1 2 1 1 0 -8 0 3 Total 41/88 16/39 16/20 10 32 42 27 19 13 10 3 114

Dallas – Portland : 128-78

Même dans un match plié ou presque, Luka Doncic arrive à prendre une faute technique… C’est sa 16e de la saison, synonyme de match de suspension. Sa saison régulière est donc terminée (sauf si la ligue retire la faute en question). Pourtant, la star des Mavericks avait brillé dans ce premier quart-temps, avec 13 points, 8 rebonds, 4 passes et Dallas avait déjà plus de 20 points d’avance.

La rencontre sera une longue promenade de santé, avec des titulaires qui ont pu se reposer en seconde période. Le All-Star terminera avec 39 points, 11 rebonds et 7 passes. Vivement que les choses se terminent pour Portland, qui vient de perdre 20 de ses 22 derniers matches.

Mavericks / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 24 5/7 5/7 0/0 2 5 7 1 1 2 0 1 +36 15 24 R. Bullock 27 2/7 1/6 0/0 1 1 2 0 3 1 2 0 +29 5 1 D. Powell 28 7/7 0/0 4/6 1 2 3 2 2 0 3 1 +27 18 19 J. Brunson 22 2/6 1/3 4/4 1 2 3 2 1 0 0 0 +18 9 10 L. Doncic 30 12/21 7/14 8/11 0 11 11 7 0 0 5 1 +41 39 41 D. Bertans 21 2/5 2/4 0/0 2 6 8 6 1 1 0 1 +21 6 19 S. Brown 15 3/6 1/3 0/0 0 4 4 0 3 1 0 0 +4 7 9 B. Marjanovic 12 3/5 0/0 2/2 0 6 6 0 3 0 2 0 +12 8 10 T. Burke 12 2/6 0/1 0/0 0 1 1 1 2 1 0 0 +12 4 3 S. Dinwiddie 16 4/5 3/4 3/4 0 1 1 2 0 1 1 1 +11 14 16 F. Ntilikina 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -1 J. Green 16 0/1 0/1 1/2 1 3 4 2 0 1 0 0 +26 1 6 T. Pinson 13 0/2 0/1 2/2 1 0 1 2 2 1 1 0 +16 2 3 Total 42/79 20/45 24/31 9 42 51 25 19 9 14 5 128 Trail Blazers / 78 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 32 8/14 0/1 2/2 1 6 7 0 3 1 2 0 -32 18 18 G. Brown III 12 1/2 1/2 0/0 0 4 4 0 1 0 1 0 -16 3 5 B. Williams 23 4/10 0/2 1/2 1 1 2 5 3 0 2 0 -21 9 7 C. Elleby 36 2/11 0/4 0/0 1 6 7 5 0 2 4 1 -34 4 6 K. Johnson 30 3/13 0/4 4/4 0 0 0 6 5 1 3 0 -36 10 4 E. Hughes 30 3/11 2/7 0/0 0 4 4 1 2 1 2 0 -27 8 4 R. Perry 16 4/7 0/1 1/1 2 0 2 0 4 1 1 0 -18 9 8 K. Blevins 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2 D. Louzada 26 1/5 1/4 0/0 0 3 3 0 3 0 0 1 -31 3 3 B. McLemore 31 5/8 3/6 1/3 0 0 0 3 2 3 1 0 -34 14 14 Total 31/83 7/32 9/12 5 24 29 20 23 9 16 2 78

LA Lakers – Oklahoma City : 120-101

Sans LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook et Carmelo Anthony, les Lakers devaient trouver des points ailleurs pour ce dernier match de la saison à domicile. Chacun a participé puisque huit joueurs ont terminé avec 11 points ou plus.

Stanley Johnson a notamment inscrit 21 unités, et les Californiens ont fait la différence en début de quatrième quart-temps. Après huit défaites de suite, c’est enfin une victoire pour Los Angeles. Côté Thunder, on notera le nouveau très bon match du Français Jaylen Hoard, qui a battu son record en carrière avec 27 points. Il ajoute aussi 17 rebonds.