Les Raptors renversent les Rockets après un comeback historique

Pour leur dernier match de saison régulière à domicile, les Raptors ont joué avec les émotions des fans de la Scotiabank Arena. Très largement dominés en première mi-temps, avec un écart qui monte à +24, les hommes de Nick Nurse se sont ressaisis après la pause, et réalisent finalement, au terme d’un excellent « money-time », le troisième plus grand comeback de l’histoire de la franchise.

Mauvais en défense durant trois quart-temps, les Raptors ont haussé le ton dans le dernier acte (7/17 aux tirs pour Houston), à l’image de l’excellente défense de Pascal Siakam (29 points à 12/24 aux tirs, 12 rebonds, 7 passes et 3 interceptions) sur l’ultime possession des Rockets, un tir de l’égalisation au poste bas du rookie Alperen Sengun.

Avec cette victoire, et grâce à la défaite de Chicago face à Charlotte en parallèle, Toronto est assuré de finir 4e ou 5e de la conférence Est. Ils défieront les Celtics ou les Sixers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le paradoxe Houston. Les Rockets ont perdu ce match… bien qu’ils aient dominé les Raptors dans la plupart des catégories statistiques majeures : 53.1% aux tirs contre 45.8%, 50 rebonds contre 46, 24 passes contre 20. Les catégories dans lesquelles les Raptors ont l’avantage ? Les interceptions (13 contre 6) et les contres (4 contre 3). Autrement dit, la défense, pas la tasse de thé des Rockets.

– Fin de série pour Jalen Green. Après cinq matches de suite à 30 points et plus, le rookie des Rockets pouvait égaler Allen Iverson. Hélas pour lui, il s’est complètement raté, incapable de se défaire de la toile d’araignée des Raptors, une formation très grande et athlétique. Nick Nurse a judicieusement fait le choix de systématiquement placer face à Jalen Green un joueur plus grand que lui (Scottie Barnes, Pascal Siakam et même Precious Achiuwa).

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Encore un immense match du Camerounais, qui termine très fort la saison. Pas loin du triple-double (29 points, 12 rebonds, 7 passes), l’ailier-fort a porté l’attaque de sa formation, et signé l’action défensive décisive dans les dernières secondes. Dernièrement, il joue au niveau qui était le sien lors de son excellente saison 2019/20, pour le plus grand bonheur des fans des Raptors, qui militent, par le surnom « PascALL-NBA », pour que leur vedette soit récompensé dans une des All-NBA Team prochainement.

✅ Kevin Porter Jr. Pendant que Jalen Green, son compère du « backcourt », se trouait, « KPJ » a livré une très belle copie : 35 points (12/23 et 7/7 aux lancers-francs) et 10 passes ! Naturellement attiré par le scoring, l’ancien joueur des Cavaliers s’efforce d’impliquer au mieux ses coéquipiers à Houston, où il joue meneur. Contre la défense largement permissive des Raptors durant cette soirée, il l’a fait avec brio.

✅ Josh Christopher. Plus souvent aperçu en G-League qu’en NBA cette saison, l’ancien pensionnaire d’Arizona State profite de la saison sans enjeu des Rockets pour se montrer en vue de la saison prochaine. En une demi-heure de jeu en sortie de banc, il compile 20 points (9/12), 5 rebonds et 4 passes).

⛔️ Jalen Green. Soirée compliquée pour le deuxième choix de la dernière draft, qui stoppe son compteur à 8 points, à 3/10 aux tirs. Plutôt en rythme dans le premier quart-temps, il a ensuite disparu, n’arrivant pas à peser sur l’attaque des Rockets jusqu’à la fin du match.

LA SUITE

Toronto (48-33) : dernier déplacement de la saison régulière, à New York dimanche

Houston (20-61) : dimanche, dernier match de la saison à domicile, contre Atlanta