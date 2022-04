Face aux Suns, le Jazz s’écroule une fois de plus en fin de match

Le Jazz a encore craqué ! Pourtant à +17 après trois quart-temps, les hommes de Quin Snyder se sont de nouveau crispés en dernier quart-temps, restant muets près de cinq minutes alors que Mikal Bridges, Chris Paul et le reste des Suns leur infligeaient un 36-13 pour climatiser la Vivint Smart Arena et décrocher leur 64e victoire de la saison.

Maladroits en premier quart-temps, les joueurs du Jazz avaient compté jusqu’à 13 points de retard en début de match avant de limiter la casse (30-24). Dans le sillage de Jordan Clarkson et de Danuel House Jr, Utah passe un 25-8 aux Suns pour entamer le deuxième quart-temps (49-38). Il faut un quart-temps impressionnant de Devin Booker, auteur de 14 points dans la période, pour garder Phoenix en embuscade (57-54).

Donovan Mitchell et Mike Conley reviennent sur le terrain en feu et lancent un 13-4 de leur équipe. Dans le dur, les Suns pataugent et sont limités à 32% aux tirs alors que l’écart atteint les dix-sept longueurs (92-75). La suite est beaucoup trop familière pour les fans d’Utah. Face à l’intensité défensive décuplée de leurs adversaires, Donovan Mitchell et consort perdent leur basket pour s’écrouler pour la troisième fois lors des six derniers matchs, après leurs défaites contre les Clippers et les Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc d’Utah change la donne. Alors que le cinq majeur de Quin Snyder a démarré le match sans énergie, les entrées de Jordan Clarkson, d’Hassan Whiteside et de Danuel House Jr. ont complètement inversé la tendance en début de deuxième quart-temps. House Jr, en particulier, continue d’apporter une énergie et une menace longue distance qui font défaut à Royce O’Neale.

– Donovan Mitchell disparait encore en fin de match. Comme face aux Warriors la semaine dernière, Donovan Mitchell a disparu de la circulation au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. À l’exception du troisième quart-temps, il n’a jamais trouvé son rythme face à la défense de Mikal Bridges. Il a terminé le dernier quart temps à 0/6 aux tirs, incapable de stopper l’hémorragie.

– Phoenix sort le rouleau compresseur. Malmenés pendant vingt minutes, les Suns ont complètement inversé la tendance grâce à une défense intraitable. Mené par un Mikal Bridges impérial, les Suns ont limité le Jazz à 3 sur 20 aux tirs… sur leur propre parquet ! Outre Bridges, Chris Paul a pris les choses en mains, distribuant cinq caviars pour faire payer la défense du Jazz et mettre les Suns sur le chemin de la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker / Chris Paul. Les deux All-Stars ont chacun eu leur mi-temps. Booker a inscrit 24 de ses 33 points en première mi-temps tandis que Paul termine en double-double avec 16 points et 16 passes.

✅ Mikal Bridges / Deandre Ayton. Les deux joueurs forment peut-être le meilleur duo de Lieutenants de la NBA. Mikal Bridges a été dominateur en défenseur, et il inscrit 9 de ses 18 points en dernier quart-temps. Deandre Ayton signe un beau double-double (19 points, 10 rebonds) face à Rudy Gobert.

✅ Rudy Gobert. Avec 16 points et 12 rebonds, le pivot de l’équipe de France a été le joueur le plus constant de son équipe.

⛔ Donovan Mitchell. La star du Jazz a terminé la rencontre avec 18 points à 7 sur 21 aux tirs, dont un seul point en dernier quart-temps.

⛔ Mike Conley Jr. Le meneur d’Utah est lui aussi passé au travers, avec 4 sur 13 aux tirs.

LA SUITE

Utah (48-33) : le Jazz se déplace à Portland dimanche

Phoenix (64-17) : les Suns terminent leur saison régulière à domicile contre Sacramento dimanche.