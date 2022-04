Vainqueurs des Cavaliers, les Nets leur chipent la 7e place

Si le Top 6 et les participants au « play-in » est connu à l’Est, les positions peuvent encore bouger au classement et les Nets en ont justement profité pour doubler les Cavaliers, cette nuit.

Dans le sillage d’un super Kevin Durant (36 points, 5 rebonds, 5 passes), la franchise new-yorkaise a ainsi dominé (118-107) les coéquipiers de Darius Garland (31 points), pour ravir la 7e place à son adversaire du soir.

Alors qu’il ne reste qu’un match à jouer aux deux équipes, Brooklyn a donc réussi l’opération parfaite devant son public, pendant que Cleveland va encore devoir cravacher un peu, afin d’éviter de ne gâcher complètement sa si belle saison en sortant du Top 8.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Brooklyn passe devant Cleveland. Les calculs sont désormais très simples pour les Nets : s’ils gagnent leurs deux prochains matchs à domicile, ils iront en playoffs. D’abord pour s’assurer la 7e place de l’Est, qu’ils viennent de récupérer aux Cavaliers, puis pour la valider définitivement lors du « play-in », face au 8e de cette même conférence. Et il pourrait justement s’agir de Cleveland, si la franchise de l’Ohio parvient à l’emporter dimanche, lors de son dernier match de saison régulière. Le suspense reste donc entier dans cette course au Top 8, car Atlanta et Charlotte ne sont pas bien loin.

— Le retour d’Evan Mobley. Absent depuis une dizaine de jours, le rookie des Cavaliers effectuait son retour à la compétition cette nuit. Remis de sa cheville douloureuse, il a terminé avec 17 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres en 34 minutes. Une reprise rassurante qui fait du bien au moral de Cleveland, à l’approche du « play-in » et potentiellement des playoffs. D’autant que les interrogations demeurent autour de l’état de santé de Jarrett Allen, pas encore autorisé à rejouer…

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. Auteur d’une entame parfaite et d’un finish tout aussi canon, « KD » a assumé ses responsabilités. Tandis que Kyrie Irving a eu du mal à peser face à la défense de ces Cavaliers qu’il connaît bien, l’ailier des Nets a quant à lui fait vivre (comme souvent) un calvaire à ses défenseurs. À la fois efficace au shoot (11/20) et agressif vers le cercle (10/10 aux lancers), KD a donc livré un match plein et il nous tarde déjà de le voir œuvrer lors du « play-in », si ce n’est lors des playoffs. Pourquoi pas face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo, dès le premier tour ?

✅ Bruce Brown. Le couteau-suisse désigné des Nets a fait honneur à son statut. Auteur de 18 points, 10 rebonds, 8 passes et 4 contres, il a ainsi contribué efficacement de chaque côté du parquet pour son équipe. S’imposant carrément comme le lieutenant le plus fiable de Kevin Durant, devant Kyrie Irving. Ne commettant que très peu d’erreurs, il confirme qu’il n’a pas volé sa place dans le cinq de départ de Steve Nash, qui dispose là d’un vaillant soldat en vue des matchs-clés à venir.

✅ Darius Garland. Comme depuis la fin du All-Star Weekend, le meneur des Cavaliers a porté l’attaque de son équipe à lui seul, ou presque. « Presque », car les Nets ont réussi à le couper de ses coéquipiers et il n’a pas pu créer des décalages et distribuer le jeu comme habituellement. Mais au scoring, entre pénétrations et paniers primés, Darius Garland a fait tout son possible afin de permettre à Cleveland de ne pas chuter davantage au classement et se retrouver sous la menace des Hawks et des Hornets. Malheureusement, ses efforts sont restés vains à l’arrivée.

⛔ La régularité des deux équipes. Chaque équipe a eu droit à ses moments de domination cette nuit : dans les premier et quatrième quarts-temps pour les Nets ; dans les deuxième et troisième quarts-temps pour les Cavaliers. La définition parfaite du match de séries, voire du combat de boxe, entre ces deux franchises qui ont eu bien du mal à conserver le momentum de la rencontre sur la durée. Et à ce petit jeu, c’est Brooklyn qui s’en est tiré le mieux, pour décrocher le tiebreaker face à Cleveland, précieux en cas d’égalité au classement comme actuellement.

LA SUITE

Brooklyn (43-38) : réception d’Indiana, dimanche soir, pour conclure cette saison régulière (21h30)

Cleveland (43-38) : réception de Milwaukee, dimanche soir, pour conclure cette saison régulière (21h30)