Miami passe la sixième face à Atlanta

Pied au plancher, le Heat a poursuivi sa marche en avant au détriment des Hawks, repartis avec un court revers de Floride et qui devra encore cravacher sur le dernier match pour éviter la 10e place en play-in.

Après un début de match équilibré, Tyler Herro a effectué une entrée remarquée en distribuant quatre passes décisives dont un alley-oop pour Bam Adebayo et deux caviars pour Gabe Vincent à 3-points (24-22). L’arrière s’est ensuite distingué au scoring, mais Bogdan Bogdanovic lui a répondu avec 9 points de suite avant de passer le relais à un Trae Young en feu, auteur de 17 points dans le deuxième quart-temps qu’il a conclu par un 3-points depuis le centre-ville pour offrir cinq longueurs d’avance aux Hawks à la pause (56-61).

Le trio Huerter-Gallinari-Capela a permis à Atlanta de rester en tête jusqu’à ce que les deux missiles à 3-points de Kyle Lowry et Max Strus, suivis des cinq points de Caleb Martin ne redonnent l’avantage au Heat (83-79). Tyler Herro a renfilé son costume de super passeur pour maintenir les siens en tête à 12 minutes du terme (91-87).

Les deux paniers à 3-points de Bogdan Bogdanovic ont relancé les Hawks qui sont alors repassés à +6 sur un panier au buzzer de la possession d’Onyeka Okongwu (93-99). De quoi réveiller le Heat qui a fini fort, entre le 3-points de Duncan Robinson, celui de Tyler Herro et le show Lowry qui s’est offert un fadeaway et l’action du match en faisant sauter Bogdan Bogdanovic pour mieux servir Bam Adebayo au dunk (111-109).

La dernière chance des Hawks est revenue dans les mains de Danilo Gallinari dont le tir à 3-points n’a pas trouvé la cible, permettant à Tyler Herro de sécuriser la victoire au lancer dans la foulée (113-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tout pour la gagne. Les Floridiens avaient payé leur manque de fraîcheur la saison dernière après une longue épopée dans la « bulle » d’Orlando. Pour autant, même assurés de terminer à la première place de la conférence Est cette saison, les troupes d’Erik Spoelstra misent sur la force de la dynamique et ont tout fait pour engranger une sixième victoire consécutive cette nuit, avec un quatuor Lowry-Herro-Butler-Adebayo épaulée par la doublette Strus-Martin dans le « money-time » pour finir le boulot. L’avenir dira si ce choix s’avérera payant en phases finales. Cette nuit, il n’y a pas eu de casse chez les titulaires, mais Dewayne Dedmon s’est tout de même blessé à la cheville droite.

– Un soir sans à 3-points. Bogdan Bogdanovic cache à peine la misère. Pour le reste, les Hawks ont trop arrosé derrière l’arc pour espérer revenir de Floride avec la victoire, terminant à 8/34 (23.5% de réussite) là où le Heat a fini à 42.3% d’adresse. Comme un symbole en toute fin de match, le 3-points de Tyler Herro a d’abord rebondi sur le cercle avant de rentrer, tandis que celui de Danilo Gallinari a presque fini en air-ball…

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro. Un match de patron. Le joueur qui a lancé les siens en faisant briller ses coéquipiers en début de partie. Il a également été précieux sur la fin avec un 3-points, et c’est également lui qui a scellé le sort de la rencontre avec deux lancers.

✅ Kyle Lowry. Une vraie peste, qui s’est engouffré dans toutes les brèches et a exploité toutes les erreurs d’Atlanta cette nuit. Lui aussi s’est illustré en fin de match, alors qu’Atlanta faisait la course en tête.

✅⛔ Bogdan Bogdanovic. Un match proche de la perfection pour le Serbe qui a relancé les siens à deux reprises, dans le deuxième quart-temps et en début de quatrième. De plus, le deuxième créateur de l’équipe n’a perdu aucun ballon là où Trae Young en a égaré 7. Il manque toutefois deux tirs importants dans le final, et mord à la feinte de Kyle Lowry au pire moment.

LA SUITE

Miami (53-28) : dernier rendez-vous du côté d’Orlando pour le Heat ce dimanche.

Atlanta (42-39) : les Hawks terminent leur saison sur le parquet de Houston ce dimanche.