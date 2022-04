À domicile, les Bulls touchent le fond face aux Hornets

C’est à se demander si les Bulls sont au courant que les playoffs démarrent dans quelques jours…

Chicago a confirmé sa méforme totale en s’inclinant lourdement face aux Hornets, après avoir compté jusqu’à 37 points de retard, enchaînant ainsi une quatrième défaite consécutive avec un niveau défensif qui continue d’interroger. Charlotte enchaîne au contraire un deuxième succès de suite pour oublier deux récents lourds revers.

Cette partie a démarré par un festival, celui de LaMelo Ball qui a pris des airs (seulement des airs…) de Stephen Curry en dégainant à tout va à 3-points, y compris en première intention en transition. Le meneur a enfilé trois paniers primés dès le premier quart-temps, puis deux autres dans le second au point de pousser DeMar DeRozan à sortir sur lui alors qu’il envoyait… depuis le logo des Bulls en déséquilibre.

Son adresse va inspirer Jalen McDaniels ou P.J. Washington de loin et surtout créer tous les espaces dont les Hornets ont eu besoin pour dérouler leur basket. Après 39 points inscrits dans le premier quart-temps, Charlotte en a marqué 40 dans le second. Jamais les Bulls n’avaient encaissé autant de points sur une mi-temps. Coby White avait beau convertir un tir primé au buzzer, l’United Center commençait à gronder à la pause. Son équipe, qui a connu six minutes sans rentrer un panier dans le jeu dans le deuxième quart-temps, n’y était pas du tout (51-79).

La réaction des Bulls n’a pas vraiment eu lieu puisque le troisième quart-temps a davantage ressemblé à un échange cordial de paniers, sans remise en question de l’écart. Alors que Kelly Oubre Jr. prenait vie dans le dernier acte, les jeunes Ayo Dosunmu et Patrick Williams ont fait les efforts pour finir sur une note un peu plus acceptable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première mi-temps de feu. Le match semblait déjà terminé dès le passage au vestiaire. Les Hornets ont notamment fait la différence dans le second quart-temps avec un différentiel de 19 points (40-21) sur ces douze minutes marquées par leur grosse adresse extérieure et une facilité à découper une défense adverse à côté de ses pompes. Charlotte a terminé la rencontre avec un impressionnant 60,5% de réussite, un record cette saison pour eux.

– Charlotte reste 10e. Alors que les Bulls ne peuvent plus quitter leur 6e place, et pourraient ainsi affronter les Celtics actuels 3e, les Hornets gardent la dernière place qualificative pour le « play-in » en étant à égalité avec les Hawks. Mais le positionnement des barragistes à l’Est sera l’un des enjeux des dernières rencontres car les quatre équipes concernées se tiennent en un seul match !

TOPS/FLOPS

✅ LaMelo Ball. Le détonateur des Hornets a fait la différence en première période avant de se mettre en retrait et de distribuer le jeu. Un match complet et intelligent.

✅ Le banc des Hornets. Si les titulaires de Charlotte ont bien fait leur travail, leurs remplaçants aussi ! Les quatre principaux joueurs de rotation mobilisés par James Borrego ont suivi le rythme collectif et tous terminé avec au moins 11 points inscrits.

⛔ Nikola Vucevic et DeMar DeRozan. Le naufrage est d’abord collectif mais la prestation des deux cadres est emblématique. Le premier, en plus d’avoir sa responsabilité dans les 62 points encaissés par les Bulls à l’intérieur, n’a pas pesé en attaque. Pas de sentiment de révolte non plus pour son coéquipier à l’arrière qui enchaîne un deuxième match de suite sans marquer 20 points. Une rareté pour lui cette saison.

LA SUITE

Bulls (45-36) : dernier déplacement dans le Minnesota, dimanche.

Hornets (42-39) : réception finale des Wizards, dimanche.