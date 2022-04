Saison terminée pour LeBron James

Il y a une semaine, le 1er avril, LeBron James annonçait que sa saison était terminée et qu’il donnait rendez-vous à tout le monde à l’automne prochain. C’était à l’époque un poisson d’Avril alors que les Lakers étaient encore en lice pour le « play-in ». Sauf que ce tweet le poursuit depuis une semaine puisque les Lakers sont éliminés de la course aux playoffs, et qu’il n’a finalement disputé qu’une rencontre depuis que sa cheville a tourné face aux Pelicans, le 27 mars dernier.

Cette fois, pas de poisson d’Avril et ce sont les Lakers qui ont annoncé qu’il ne rejouerait pas cette saison. Inutile de prendre le moindre risque pour les deux dernières rencontres, et on ne reverra donc LeBron qu’à la rentrée pour le camp d’entraînement.

Deuxième meilleur marqueur de la NBA à 37 ans

Cette saison restera comme la plus contrastée de sa carrière puisqu’il était le meilleur marqueur de la NBA au moment de sa blessure, et il est devenu le deuxième meilleur marqueur de l’histoire. A plus de 37 ans, son niveau de jeu est tout simplement hallucinant. Jamais un joueur aussi âgé n’avait été aussi productif dans l’histoire. Mais… alors que les Lakers visaient le titre, ils sont déjà en congés, et le recrutement « bling bling » de Russell Westbrook est un échec retentissant.

Comme LeBron va manquer plus de 30% des matches de la saison régulière (26 matches sur 82), son nom va disparaître des différents classements, comme celui de meilleur marqueur où il est le dauphin de Joel Embiid (30.4 pts/m) avec 30.3 pts/m.