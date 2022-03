LeBron James dépasse Karl Malone et devient le 2e meilleur marqueur de l’histoire !

Les Lakers ont encore perdu, mais LeBron James n’oubliera pas cette soirée du 19 mars 2022 puisqu’il est devenu sur le parquet de Washington le 2e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Avant le match, l’ailier des Lakers avait besoin de 20 points pour dépasser les 36 928 points de Karl Malone et il a largement atteint l’objectif puisqu’il termine la rencontre face aux Wizards avec 38 points !

Ironie de la situation, c’est sur un panier, à la Malone, qu’il le dépasse avec un layup facile après avoir coupé vers le cercle, et l’histoire retiendra que c’est Stanley Johnson qui lui a fait la passe. C’était dès le milieu du 2e quart-temps. Avec 36 947 points, LeBron James grimpe donc d’une place au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire, et il n’y a plus que Kareem Abdul-Jabbar devant lui avec ses 38 387 points.

« Je suis heureux de faire partie de la NBA depuis toutes ces années, et de voir mon nom lié à certains des plus grands basketteurs de l’histoire, et à des joueurs que j’ai regardés, étudiés, sur qui j’ai lu des choses, et qui m’ont motivé à être comme eux. Les mots me manquent toujours pour exprimer ce que je ressens. C’est un honneur pour moi, pour ma ville natale, pour ma famille et mes amis de pouvoir vivre ces moments tout au long de ce parcours. Et c’est exactement pour eux que je le fais. »

Après son panier, LeBron James s’est vu siffler une faute quelques secondes plus tard, et la salle a profité de cet arrêt de jeu pour lui réserver une standing ovation monstre. Même hommage de la part de ses coéquipiers, et Carmelo Anthony, son ami de toujours, n’était pas le moins touché.

Moins de 1 500 points le séparent de Kareem Abdul-Jabbar

« Je suis toujours impressionné par le fait d’être à ses côtés alors qu’il joue encore à un niveau si élevé » a réagi l’actuel 9e meilleur marqueur de l’histoire. « Surtout venant de quelqu’un qui n’était pas, soit-disant, ‘connu’ pour marquer des points. Aujourd’hui, il a la possibilité d’être le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA… C’est quelqu’un qui marque des points depuis 19 saisons à un niveau record, et quelqu’un qui profite simplement du moment. Il a fait ça toute sa carrière. Quand j’étais plus jeune, j’avais l’habitude de penser que personne ne pourrait rattraper Karl Malone. Que personne ne pourrait rattraper Kareem… »

Sous contrat jusqu’en 2023, LeBron James peut réaliser l’impensable. Il est désormais à 1 440 points de l’ancien pivot des Lakers, et d’ici la fin de la saison prochaine, il lui faudra tourner à 15.5 points de moyenne pour le dépasser. S’il maintient son niveau de jeu actuel, il pourrait le faire beaucoup plus rapidement, aux alentours de la mi-saison.

« Je ne me permettrai pas d’y penser » poursuit James à propos de « chasser » Abdul-Jabbar. « J’ai toujours simplement joué comme je l’ai fait au fil des ans, et ces choses sont arrivées de façon naturelle, simplement en jouant comme il le fallait. J’ai essayé de gagner chaque match, de jouer comme il faut, de jouer pour mes coéquipiers, et des choses comme ça. J’espère donc accomplir cela à un moment donné de ma carrière, mais je n’y penserai pas trop jusqu’à, je l’espère, y arriver. »