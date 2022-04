Anthony Davis n’a aucune certitude sur son avenir aux Lakers

Le chaos a vite gagné les rangs des Lakers suite à l’élimination des Californiens de la course à la « postseason ». Des changements radicaux pourraient avoir lieu durant l’intersaison, notamment concernant Russell Westbrook, la grosse déception de la campagne, qui n’a jamais trouvé sa place dans le dispositif de Frank Vogel.

L’incertitude est telle que même Anthony Davis, pourtant destiné à devenir le « franchise player » de l’équipe lorsque LeBron James prendra sa retraite, ne se sent pas à l’abri. Interrogé sur ce à quoi pourrait ressembler la suite des événements en vue de la saison prochaine et sur son propre avenir, l’intérieur n’a pas été très rassurant.

« Je ne peux pas contrôler ces choses », a-t-il déclaré après le revers face à Phoenix actant la fin des espoirs des Lakers. « Ça vient d’en haut. C’est une affaire qui concerne mes agents, Klutch Sports et Rich Paul. Mon travail est d’aller jouer au basket. Si un départ est quelque chose qu’ils envisagent, alors nous aurons une discussion à ce sujet. Je ne sais pas de quoi ils parlent en ce moment, ni quel est le plan. Je ne pense pas qu’ils aient l’intention de faire quoi que ce soit avec moi. Je ne sais pas… ».

Fragile ou malchanceux ?

Ce qui pourrait pousser Los Angeles à s’en séparer, c’est sa fragilité physique. Depuis le début de la saison 2020/21, Anthony Davis a manqué la moitié des matchs de saison régulière en raison de blessures, soit 76 sur 152 ! Mais l’ex-pivot des Pelicans estime avoir surtout joué de malchance.

« Quand je suis en bonne santé, je suis un « enfoiré ». Mais je dois rester en bonne santé. Malheureusement, ce sont deux blessures que je n’ai pas pu contrôler cette année, mais je serai de retour l’année prochaine et je verrai ce que ça donnera », a-t-il ajouté. « Cette année, je n’ai pas eu de blessures où on pouvait dire : « Zut, c’est la faute d’AD ». Quelqu’un est tombé sur ma jambe et ça a touché l’un de mes ligaments. C’est exactement la même blessure que Kevin Durant ».

Anthony Davis en a profité pour se défendre quant à la qualité de sa condition physique et de sa forme générale, ajoutant qu’il n’allait pas changer ses méthodes d’entraînement pour autant.

« Je ne peux pas contrôler le fait de marcher sur le pied de quelqu’un et je ne peux pas contrôler le fait que quelqu’un tombe sur ma jambe. Ce n’est pas comme si je n’étais pas en forme, que j’avais fait quelque chose de fou ou que c’était quelque chose que je pouvais contrôler », a-t-il poursuivi. « Donc les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais je sais ce que je fais chaque été pour me préparer à une saison de 82 matchs ».