Zach LaVine : « Nous ne ressemblons plus à l’équipe que nous étions »

Le vent a semble-t-il tourné du côté de « Windy City ».

S’ils sont aujourd’hui installés (pour de bon ?) à la 6e place de la conférence Est (45 victoires — 35 défaites) et assurés de retrouver les playoffs après cinq ans d’absence, les Bulls ont néanmoins progressivement perdu de leur superbe, à partir du All-Star Weekend.

Depuis le 24 février dernier, Chicago affiche ainsi un bilan de 7 victoires et 14 défaites, soit le 25e de la ligue. Alors qu’ils en étaient à 38 victoires et 21 défaites avant le All-Star break, soit le 4e de la ligue.

« Nous ne ressemblons plus à l’équipe que nous étions plus tôt dans la saison », regrette Zach LaVine. « C’est embarrassant. On essaie de retrouver [de notre superbe], nous avons montré que nous étions combatifs, que nous étions affamés. Mais nous ne sommes plus rien de tout ça en ce moment et c’est contrariant. Il faut que l’on se dépêche de retrouver [nos valeurs]. »

Les limites de ce groupe se révèlent au pire moment…

Au-delà de ces seuls résultats bruts, c’est surtout l’impression visuelle dégagée par les Bulls qui inquiète depuis peu. Notamment quand ils jouent ces équipes du Top 4 de l’Est (Heat, Celtics, Bucks, Sixers) ou de l’Ouest (Suns, Grizzlies, Warriors, Mavericks), contre lesquelles ils font un blocage. En témoignent, depuis le début de la saison, leurs 2 petites victoires décrochées en… 23 matchs !

Écrasés par Boston la nuit dernière, les joueurs de Chicago ont une fois de plus été hors du coup, défensivement et offensivement. Entre précipitation et hésitation en attaque, ou manque de coordination et de résistance en défense, rien n’est allé dans le sens des hommes de Billy Donovan. Tout sauf rassurant, à dix jours des playoffs…

« C’est tout sauf plaisant », appuie carrément Zach LaVine. « Nous devons retrouver notre combativité lors de nos deux prochains matchs, avant de passer aux choses sérieuses. Sinon… »

Sur le plan collectif, les Bulls semblent avoir un train de retard sur les Celtics, donc, mais également sur le Heat, les Bucks, les Sixers et même les Raptors. Problème : leur premier tour aura justement lieu contre l’une de ces cinq franchises et, pour aller loin en playoffs, il faudra vraisemblablement passer sur trois d’entre elles…

Se réveiller avant qu’il ne soit trop tard

À court de solutions, Chicago va ainsi devoir faire front collectivement afin de corriger ses maux et éviter une fin de campagne en eau de boudin.

« Le chemin n’est jamais simple à ce moment de l’année, pour n’importe quelle équipe », rappelle toutefois Billy Donovan, plein d’optimisme. « C’est dur, il faut être testé au combat, il faut s’endurcir, il faut être marqué par des cicatrices. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai dit que j’étais heureux d’avoir un calendrier aussi compliqué, après le All-Star Weekend. Je savais que si nous avions la chance d’aller en playoffs, ça n’en deviendrait que plus difficile. En réalité, la pire chose pour notre équipe aurait été d’avoir un calendrier facile et d’être sur une grosse série de victoires. »

Malgré les présences de trois All-Stars comme DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic, les Bulls déraillent mais tous espèrent, à l’image de Billy Donovan, que ces nombreux revers auront une influence positive sur le groupe.

« J’espère que ça va mettre en alerte certains gars et leur ouvrir les yeux, pour que tout le monde se regarde dans le miroir et se demande : ‘Que dois-je faire pour aider l’équipe à s’améliorer ?’ », conclut Zach LaVine.