Le collectif de Boston roule sur Chicago

Susceptibles de se retrouver dans dix jours, au premier tour des playoffs, Bulls et Celtics se retrouvaient d’abord dans le cadre de leur troisième et dernier affrontement en saison régulière.

Sur le papier, cette affiche avait tout pour nous mettre l’eau à la bouche, à l’approche de la « post-season ». Malheureusement, elle n’en a eu que le nom, puisque la réalité du terrain fut toute autre. En témoigne cette victoire décrochée sans forcer par Boston, au United Center (117-94).

Emmenés par un collectif de feu (quatre joueurs à 15 points ou plus), les hommes d’Ime Udoka n’ont donc eu aucun mal à glaner leur 50e succès de la saison. Et, ce, sans manquer de miner davantage la confiance de Chicago, décidément incapable de tenir la comparaison avec une équipe du Top 3 de l’Est ou de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un succès dessiné en un seul quart-temps. Douze minutes. C’est ce qu’il a fallu à Boston pour tuer le suspense dans cette partie. En tête de 10 points après six minutes, grâce à un duo Al Horford — Daniel Theis impérial dans la raquette, les Celtics n’ont plus eu à regarder derrière eux ensuite. D’autant que Jayson Tatum et Jaylen Brown étaient également dans un bon soir sur les extérieurs. Collectivement, ce fut donc encore une fois délicieux à observer côté C’s et les Bulls se sont très vite retrouvés hors du coup défensivement. En plus de ne pas parvenir à déstabiliser la défense adverse, solide même sans Robert Williams.

— Chicago peine encore face à un gros. Le bilan est sans appel : 1 victoire, 16 défaites. C’est peu dire que les Bulls sont à la peine quand ils affrontent une équipe du Top 3 de l’Est ou de l’Ouest. Certains préféreront sans doute mettre en avant les absences de Lonzo Ball et Alex Caruso, mais ce serait se leurrer que de penser que leurs simples présences métamorphoseraient cet effectif, en perte de vitesse depuis le All-Star break et qui se veut tout sauf rassurant, à dix jours des playoffs. Offensivement comme défensivement, les maux sont profonds et il faudra tenter d’y remédier au plus vite, pour ne pas sortir par la petite porte.

TOPS/FLOPS

✅ Les titulaires de Boston. Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Al Horford et Daniel Theis n’ont pas fait la dentelle aujourd’hui. Car si les Celtics ont pu s’offrir un match facile, c’est en grande partie grâce au travail abattu dès les premières minutes par leur cinq de départ, dix crans au-dessus de celui des Bulls (différentiel de +20 pour tous). Attaque ou défense : les hommes de base d’Ime Udoka étaient partout, dominant au rebond, accumulant les passes décisives sur des paniers aussi ouverts que faciles et ne laissant que très peu d’espace à Chicago pour développer son jeu. Très, très solide.

⛔ Zach LaVine. Sale soirée pour l’arrière All-Star de Chicago, à l’image de (presque) tous ses coéquipiers. Laissé au repos hier soir, face aux Bucks, LaVine est totalement passé à côté de son match de cette nuit : seulement 7 points, à 2/9 aux tirs et 0/5 à 3-pts. Il a d’ailleurs probablement illustré mieux que personne les difficultés offensives des Bulls, face à cette étouffante défense des Celtics. Au point d’apparaître quelque peu frustré par sa prestation, au fil des minutes. À raison…

BARACK OBAMA ET DEUX FUTURS MARIÉS N’ONT RIEN CHANGÉ

Un invité de marque se trouvait, cette nuit, dans les travées du United Center : Barack Obama. Honoré lors d’un temps-mort, en plein milieu du troisième quart-temps, l’ancien Président des États-Unis n’a cependant pas porté chance à son équipe de coeur, défaite dans les grandes largeurs.

🇺🇸 #NBA75 — Invité de marque dans les tribunes du United Center : Barack Obama ! Même s’il n’aura pas porté chance aux Bulls… 🎥 via @NBCSBulls.pic.twitter.com/Tfl12lxfBl — Basket USA (@basketusa) April 7, 2022

Idem pour Ransom et Julia, qui ont profité de la mi-temps pour officialiser leur future union, depuis le parquet du United Center et sous les yeux de leurs familles respectives. Sans conteste le meilleur moment de la soirée, à Chicago.

❤️ #NBA75 — La superbe mise en place des Bulls, pour une demande en mariage sur le parquet du United Center. « She said : YES ! » 🎥 via @ChicagoBulls.pic.twitter.com/Xdy1GSM88I — Basket USA (@basketusa) April 7, 2022

LA SUITE

Chicago (45-35) : réception de Charlotte, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00).

Boston (50-30) : « back-to-back » à Milwaukee, ce jeudi soir (01h30).