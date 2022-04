Magic Johnson s’en prend aux Lakers pour avoir préféré Russell Westbrook à DeMar DeRozan

C’est l’heure de la vengeance pour Magic Johnson. Après avoir quitté son poste de président des Lakers à la surprise générale il y a trois ans, sur fond de guerre interne avec son GM de l’époque, Rob Pelinka, l’ancien chef d’orchestre du « Showtime » reste quand même dans les parages pour conseiller Jeanie Buss, la propriétaire.

Sur ESPN, il a d’ailleurs assuré avoir servi d’intermédiaire pour faire venir DeMar DeRozan, l’été dernier.

« DeRozan voulait jouer pour les Lakers, et quand j’ai reçu un appel de son agent, j’ai appelé les Lakers pour leur dire : ‘Hey, il veut revenir à la maison’. DeRozan aurait donc pu être un Laker, et pas un Bull » explique-t-il. « On aurait pu réaliser cet accord. Mais Russell (Westbrook) et LeBron ont commencé à discuter et c’est là qu’ils ont torpillé l’accord (avec DeRozan) et que Westbrook est devenu un Laker à la place de DeRozan. »

Pour Magic Johnson, l’échec de la saison de Los Angeles, avec le mariage raté avec Russell Westbrook, est donc principalement de la responsabilité de LeBron James, qui a préféré le meneur de jeu à DeMar DeRozan.

Dans les faits, c’est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Damian Lillard et Bradley Beal ne voulant pas bouger, LeBron James et son camp avaient quatre joueurs dans le viseur : DeMar DeRozan, Russell Westbrook, Buddy Hield et Kyle Lowry. L’actuel joueur de Chicago semblait le plan A… sauf que la direction des Lakers ne voulait pas lui offrir un contrat sur trois saisons, contrairement aux Bulls, et que les Spurs n’étaient également pas très intéressés à l’idée d’un « sign-and-trade » avec les ennemis de Los Angeles.

Ce n’est qu’ensuite que Russell Westbrook est devenu la cible à récupérer, même si l’option Buddy Hield a longtemps été discutée. Mais pour Magic Johnson, le raté avec DeMar DeRozan est impardonnable.

Magic Johnson réécrit l’accord collectif à sa sauce

Le problème, c’est que l’ancien président du club tord largement la réalité en expliquant qu’en récupérant DeMar DeRozan, les Lakers auraient également pu récupérer Buddy Hield tout en gardant Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso, seuls Kyle Kuzma, Talen Horton-Tucker et Motnrezl Harrell étant finalement sacrifiés dans l’affaire.

« On se serait alors mis en bonne position pour cette saison, mais aussi pour les deux suivantes, parce que ces deux gars (DeMar DeRozan et Buddy Hield) sont jeunes et on a besoin de jeunes pour garder LeBron et AD frais. Parce que si quelqu’un se blesse alors, DeRozan peut marquer 40 points. C’est ce qu’il fait actuellement avec les Bulls. C’est ça qui a vraiment plombé les Lakers : ne pas faire venir ces deux gars (DeMar DeRozan et Buddy Hield). Parce qu’alors, on aurait pu garder Caruso. Et KCP. C’étaient nos deux meilleurs défenseurs sur le ballon. Ils éteignaient leurs adversaires … Mais maintenant on n’a plus ces gars. Non. On a fait venir tous ces attaquants et on peut voir où ça a mené. S’ils ne shootent pas bien, ils n’apportent rien d’autre. »

Le manque de défenseurs dans l’effectif des Lakers décrit par Magic Johson est clair mais, par contre, il se trompe lourdement en expliquant que les Lakers auraient pu récupérer DeMar DeRozan et Buddy Hield, tout en conservant Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso. Avec les contrats demandés par les uns et les autres, ainsi que les envies des autres équipes (avec lesquelles il fallait monter des échanges) et les finances de l’équipe, il était strictement impossible d’associer ces quatre joueurs à LeBron James et Anthony Davis.

Dans le meilleur des cas, Los Angeles aurait pu mettre la main sur DeMar DeRozan et garder Kentavious Caldwell-Pope, mais un échange pour Buddy Hield n’était pas possible, et il n’y avait plus d’argent pour Alex Caruso.

Sans oublier que Magic Johnson avait applaudi des deux mains l’arrivée de Westbrook…