A chaque point presse, Steve Nash doit répondre à la même question : « Quand est-ce que Ben Simmons effectuera son retour sur les terrains ? » Le coach des Nets a répondu aujourd’hui que sa recrue ne serait pas rétablie pour la fin de la saison régulière et pour le « play-in ». Au mieux, il reviendra pendant les playoffs. Si Brooklyn se qualifie…

Victime d’une hernie discale, Simmons effectue pour l’instant des exercices dans son coin, et ça se limite à des tirs les pieds au sol. Nash assure que l’Australien en a fait un peu plus ce lundi, mais il est évidemment loin de pouvoir reprendre. Il faut rappeler qu’il n’a pas joué depuis le 20 juin 2020, date de l’élimination des Sixers face aux Hawks en demi-finale de conférence. Après quasiment 10 mois sans jouer, il lui faudra au moins un mois d’entraînements réguliers et une bonne semaine d’opposition à cinq-contre-cinq pour qu’il soit en mesure de rejouer.

Les Nets sont aujourd’hui 10e de la conférence Est, et ça signifie qu’ils devront gagner deux rencontres pour gagner leur billet pour les playoffs, avec la perspective d’affronter le numéro 1 de leur conférence au premier tour.