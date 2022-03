La crainte d’une opération pour Ben Simmons, qui souffre d’une hernie discale

On en sait un peu plus sur la nature de la blessure qui retarde les débuts de Ben Simmons avec sa nouvelle équipe de Brooklyn. C’est Steve Nash qui a lâché le morceau cette nuit avant la rencontre opposant les Nets au Jazz, indiquant que l’Australien souffrait d’une hernie discale, un mal visiblement récurrent.

« Il en a déjà eu il y a quelques années. Il a eu des hernies discales tout au long de sa carrière, à certains moments. Et je suppose qu’il y a eu une poussée. Je ne suis pas sûr que le staff médical ait remarqué tout de suite que c’était plus qu’une douleur au dos. C’était la raison de la péridurale », a signalé le coach.

Des douleurs depuis un mois

Ben Simmons a en effet reçu une péridurale la semaine dernière et a observé quelques jours de repos pour voir l’évolution de la douleur.

Les Nets peuvent être d’autant plus frustrés que le joueur s’est entraîné de façon soutenue durant sa période d’inactivité du côté de Philadelphie, jusqu’à ce que des douleurs ne surviennent au niveau du dos de façon récurrente à partir de la dernière semaine de février, soit peu avant son transfert.

« De ce que je sais, il s’est entraîné très dur pendant cinq ou six mois », a ajouté Steve Nash. « Il était en pleine forme. Malheureusement, il y a eu une petite poussée à un moment donné et il n’a jamais vraiment tourné la page depuis. Il a passé des mois à jouer cinq ou six jours par semaine sur le terrain et il allait très bien, donc c’est malheureux, mais nous gardons le cap. Et j’espère que nous trouverons une solution dans un avenir proche ».

Steve Nash y croit encore

Pour l’heure, le staff médical n’a pas encore tranché sur la nécessité d’une opération. Même s’il a souffert de maux similaires durant sa carrière, Steve Nash se garde de donner une marche à suivre pour retrouver la forme.

« Chaque situation est unique face à ces problèmes, donc c’est vraiment difficile pour moi de partager mes expériences là-dessus, parce que mon dos était totalement différent. On ne sait jamais. On ne sait jamais comment ça peut réagir. Vous pouvez bien vous sentir et avoir le sentiment de passer un cap comme ça peut traîner en longueur. Donc nous devons juste être patients et voir comment il avance ».

Malgré la difficulté de la situation et l’urgence de la fin de saison qui laisse de moins en moins de temps à Ben Simmons pour être remis sur pied, Steve Nash est resté optimiste quant à la possibilité de l’utiliser avant la fin de la saison 2021/22.

« Il a eu des moments pendant sa rééducation où il était sur le terrain en train de travailler et où il semblait sur le point de passer un cap, puis il y a eu un petit contretemps. Je reste quand même optimiste et je pense qu’il peut jouer pour nous », a-t-il confié. Mais le temps presse quand même à Brooklyn…