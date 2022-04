La colère de J.B. Bickerstaff contre les arbitres : « On nous a volé le match »

Avec 15 secondes à jouer et seulement un point de retard (106-107), Darius Garland a cru bon de se rapprocher du cercle pour finir en « floater ». Malheureusement pour son équipe et lui, il a manqué son geste face à Joel Embiid devant lequel il a fini par tomber au sol après un contact.

« Il y avait faute sur Darius. Il a fait ce qu’il avait à faire, il a trouvé sa position et a subi une faute. Pas de coup de sifflet », regrette son coach, J.B. Bickerstaff. La colère du technicien de l’Ohio ne se limite pas à cette seule possession.

Le coach est en rogne contre l’arbitrage d’ensemble dans cette partie perdue de peu par les Cavs. « On nous a volé le match, on méritait de le gagner », lâche-t-il avec des propos qui lui vaudront sans doute une amende de la part de la ligue.

En cause notamment, le nombre de lancers-francs obtenus par les 76ers : 42 au total (35/42), dont 32 pour le duo Joel Embiid – James Harden, contre 31 pour toute son équipe (23/31).

« La seule chose que vous ne pouvez pas défendre, c’est la ligne des lancers-francs, et c’est absurde. Nos gars méritaient bien mieux que ce qu’ils ont eu ce soir », poursuit J.B. Bickerstaff, avant d’ajouter sur les All-Star d’en face : « Ce sont de grands joueurs, ils savent comment jouer avec les règles. Ce n’est pas une critique ou un manque de respect envers ces gars-là. Mais le jeu doit être cohérent des deux côtés du terrain. On attendait cette cohérence et on ne l’a jamais obtenue. »

Il y a quelques jours, c’est Tyronn Lue qui s’en était pris au jeu du tandem Embiid-Harden.

« Si on retire les lancers-francs, aucun de ces deux-là n’est dans le Top 10 des meilleurs marqueurs », avait déclaré le coach de Clippers. « Cela montre à quel point ils vont sur la ligne des lancers-francs. On doit donc faire un travail pour éviter de mettre nos mains, on doit s’assurer de ne pas les mettre dans le bonus. Ils auront des coups de sifflets car ils sont comme ça, mais on doit faire notre part du boulot. »