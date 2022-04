À la rencontre d’Antonin, ce jeune Français devenu une star chez les Warriors

Assister à son premier match NBA est toujours mémorable. L’arrivée dans la salle, la possibilité de voir les stars en chair et en os, le spectacle mis en scène à chaque temps-mort, tout ce dont vous avez rêvé est là, devant vous et tout parait incroyable. Mercredi dernier, lors du choc entre les Warriors et les Suns, Antonin, jeune Français de 19 ans, a eu la chance de vivre cette première expérience NBA. Sauf que pour lui, on avait déroulé le tapis rouge.

« J’ai fait l’avant-match au bord du terrain, avec Richard Jefferson, qui commentait le match pour ESPN, qui est venu me serrer la main. Après le match, j’ai eu accès à la conférence de presse, puis on est passé par la media room, et j’ai croisé Draymond aussi, c’était incroyable ! » nous raconte-t-il. « Et le lendemain du match, j’étais invité à la station de radio 95.7 The Game pour passer dans leur morning show pendant 15 minutes avec mon accent un peu désastreux. C’est vraiment incroyable, les gens ont l’air tellement contents de me rencontrer alors que moi… j’ai jamais pris ça trop au sérieux, donc c’était vraiment une expérience folle ! »

Just met Draymond Green. That was fun. pic.twitter.com/blYcjCurIZ — Antonin (@antonin_org) March 31, 2022

De la création d’un compte Twitter au premier rang du Chase Center…

Non, Antonin n’a pas gagné un concours ou participé à un voyage organisé tel que le Jordan Tour. Il a simplement mérité un tel accueil. Si vous êtes fan des Warriors et que vous passez du temps sur Twitter, son pseudo vous est sûrement familier. Si nous n’êtes ni l’un, ni l’autre, levons le voile sur son identité. Depuis 2019, Antonin a lancé un compte twitter pour partager des compilations et des statistiques de Stephen Curry, son joueur préféré. Trois ans plus tard, il compte plus de 55 000 abonnés, soit plus que certains journalistes locaux qui suivent l’équipe au jour le jour !

« J’ai commencé en 2019, je crois, un soir après les cours, » se remémore-t-il. « Ça devait être une compilation « Stephen Curry Clutch Moments », quelque chose de rapide et j’avais partagé ça sur le Reddit Warriors, et Warriors France. Ils ont retweeté et grâce à ça j’ai du avoir 500-600 likes. Et je trouvais ça stylé de partager quelque chose que je kiffe et qui crée des interactions avec d’autres fans. »

Alors en terminale, Antonin poste quand il peut et puis le Covid-19 pointe le bout de son nez. Le monde s’arrête et Antonin profite de l’opportunité pour se concentrer sur son compte.

« J’avais rien d’autre à faire » nous dit-il. « Mais même en cette période, tu gagnes des abonnés mais ça parait pas trop fou parce que c’est une évolution assez linéaire. Au final, depuis le début du confinement, j’ai dû gagner 50 000 abonnés sur Twitter. Avec le recul, c’est incroyable. »

C’est cette popularité qui lui a permis d’assister à son premier match NBA en VIP. Repéré par une journaliste locale d’ESPN qui voulait faire un article sur lui, Antonin lui parle de son projet de premier voyage à San Francisco, et cette dernière lui a obtenu une accréditation pour pouvoir vivre cette expérience inoubliable.

C’est d’ailleurs grâce à d’autres interactions avec des journalistes locaux que le compte d’Antonin avait explosé pendant le confinement. Il nous explique aussi comment il a vécu ce moment charnière.

« Le premier c’était Drew Shiller qui faisait un show d’après-match (Warriors Outsiders), qui m’a retweeté et qui citait souvent mes tweets. Je me suis dit que c’était dingue car c’est un journaliste accrédité ! » se rappelle-t-il. « Et après, c’est allé très vite parce que plein d’autres journalistes ont commencé à faire pareil Grant Liffmann (journaliste NBC Bay Area), Monte Poole (« beat writer » de NBC Bay Area), Bonta Hill (présentateur des émissions d’avant et d’après matchs), il y a quelques jours Marcus Thompson (éditorialiste pour The Athletic), qui a écrit le livre sur Stephen Curry. Tout est arrivé d’un coup, au début du confinement quand j’ai commencé à poster régulièrement. Jim Barnett (ancien joueur et ancien analyste pour NBC Bay Area) aussi, Bjelica cette saison. C’est à ce moment-là que je me suis dit : ‘Ah ouais, je tiens quelque chose de sérieux’. »

Les origines d’un phénomène

Antonin, qui est actuellement en deuxième année de fac de communications à Rennes 2, est pourtant tombé dans le basket un peu hasard.

« C’est vraiment en 2013, par accident. Mes parents avaient pris BeIN Sports, et un matin je suis tombé sur une rediff d’un match de playoffs des Warriors contre Denver et j’avais kiffé de ouf, » raconte-t-il. « L’atmosphère était incroyable, Steph était dingue et c’est comme ça que je suis devenu fan de Steph, fan des Warriors, et fan de NBA alors que le basket ne m’intéressait pas du tout avant. »

Antonin prend alors une licence pour jouer au basket mais l’idée de commencer son compte Twitter, et également sa chaine YouTube, naît de deux éléments essentiels : le plaisir de partager sa passion et une opportunité qu’il a saisie sans vraiment le vouloir.

« En fait, il n’y avait pas trop d’autres comptes qui faisaient ce que je faisais, c’est-à-dire poster des compilations et des stats régulièrement. C’est pour ça, je pense, qu’il y a beaucoup de monde qui s’est abonné. Mais c’est un peu par accident aussi. Un jour, je me suis dit que j’allais poster ça, et ça a bien marché et du coup j’ai continué, » résume-t-il, avant d’insister. « Mais ça reste un plaisir avant tout. À aucun moment, je me force à poster, c’est vraiment quand j’en ai envie. »

Cette idée de plaisir est centrale chez le jeune Rennais, c’est assez similaire à celle de son meilleur joueur, Stephen Curry, et à l’identité de jeu des Warriors.

Ces derniers se disent d’ailleurs ravis du succès d’Antonin. « C’est génial pour nous, c’est génial pour lui, tout le monde y trouve son compte, » nous déclarait un des membres de leur équipe de communication.

Stephen Curry désormais abonné

Dans les travées du Chase Center, si de nombreux fans nous demandent de répéter son nom, la plupart connaissent le compte d’Antonin mais aucun ne semble réaliser que ce dernier est le produit d’un Français. Une réaction peu surprenante pour le premier concerné, mais il ajoute cependant que même les Français sont surpris d’apprendre qui est derrière son compte.

« Tout le monde est surpris en fait. Les Français se disent : « C’est bizarre, ce gars fait que tweeter en anglais, il a une grosse communauté aux US donc il ne peut pas être Français ». Et les Américains n’imaginent jamais que c’est un petit Français qui est derrière ce compte, » rigole-t-il. « Donc tout le monde est vraiment surpris, à part Dub Nation France et Nico qui gère le compte qui me connaissaient d’avant. Mais sinon tout le monde découvre petit à petit que je suis Français et ça surprend vraiment tout le monde parce que personne ne pouvait l’imaginer. »

Depuis plusieurs mois, Antonin voit de nombreuses portes s’ouvrir grâce au succès de son compte, mais comment voit-il la suite ?

« Ça m’ouvre plein de possibilités, c’est ce que je me dis souvent. Là, je suis en fac’ de Communications à Rennes 2 pour faire du journalisme, être community manager, etc. Mais je me dis que mon compte Twitter et la chaine YouTube qui va avec, valent plus qu’une licence de communications, » assène-t-il avec plein de lucidité. « J’aimerais beaucoup continuer à faire ce que je fais, en lien avec les Warriors si possible, alors bien sûr avec plus de rigueur et de professionnalisme, mais… c’est vraiment ce que je veux faire depuis que je suis tout petit. »

En attendant, Antonin profite de son premier voyage à San Francisco. Son sourire est rayonnant, sa simplicité contagieuse, et après la courte défaite face à Phoenix, il a pu assister à la victoire des Warriors contre le Jazz dans un Chase Center bouillant. Et pour couronner le tout, un certain Stephen Curry est devenu le soir même abonné de son compte Twitter. Que demander de plus ?

Stephen Curry just followed me. — Antonin (@antonin_org) April 3, 2022

Propos recueillis à San Francisco.